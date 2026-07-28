Así reaccionó Mbappé tras la confirmación de Zidane como nuevo seleccionador de Francia

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Así reaccionó Mbappé tras la confirmación de Zidane como nuevo seleccionador de Francia

Kylian Mbappé fue uno de los primeros en reaccionar al nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia.

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Paris (France), 28/07/2026.- President of the French Soccer Federation Philippe Diallo (L) holds a press conference to introduce French former player Zinedine Zidane (R) as the new head coach of the French men's national soccer team at the federation's headquarters in Paris, France, 28 July 2026. (Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Kylian Mbappé, reaccionó con entusiasmo al nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia. (Foto Prensa Libre: EFE).

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, reaccionó con entusiasmo al nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia.

El capitán de Les Bleus compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: "Bienvenido a tu casa", acompañado de una fotografía del exentrenador, el escudo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y la inscripción "Zidane 2026".

La publicación se convirtió en la primera reacción pública de Mbappé pocas horas después de que la FFF oficializara la contratación de Zidane, quien asumirá el cargo con un contrato que se extenderá hasta la Copa Mundial de la Fifa del 2030.

Mbappé, quien heredó el brazalete de capitán tras el retiro internacional del guardameta Hugo Lloris luego de la final del Mundial de Catar 2022, mostró así su respaldo a una de las mayores leyendas del futbol francés.

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La llegada de Zidane genera expectativa entre los aficionados franceses, especialmente por la posibilidad de trabajar junto con Mbappé, considerado actualmente la principal figura de la selección de Francia y uno de los futbolistas más influyentes del mundo. El atacante de 27 años será una de las piezas fundamentales del nuevo proyecto deportivo encabezado por el campeón del mundo de 1998.

Con Zidane en el banquillo y Mbappé como capitán dentro del terreno de juego, Francia comienza una nueva etapa con el objetivo de mantenerse entre las principales potencias del fútbol internacional y luchar por el título en el Mundial del 2030.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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