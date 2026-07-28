El regreso de una leyenda: Francia presenta a Zinedine Zidane como su nuevo seleccionador

La selección de Francia inicia una nueva etapa de la mano de una de las mayores leyendas de su historia. Zinedine Zidane fue presentado oficialmente este martes como nuevo seleccionador nacional, en sustitución de Didier Deschamps, y firmó un contrato que lo vinculará con el combinado francés hasta después de la Copa del Mundo del 2030.

Durante su presentación en París, Zidane expresó su emoción por asumir el cargo que, según dijo, siempre soñó ocupar tras su exitoso paso por el Real Madrid.

"Estoy listo para afrontar el desafío", afirmó el exfutbolista y entrenador, quien reconoció que rechazó varias ofertas en los últimos años porque dirigir a Francia era su principal objetivo.

A sus 54 años, "Zizou" regresa a la selección francesa dos décadas después de disputar su último partido con la camiseta azul, en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006 frente a Italia.

El relevo de Deschamps

La llegada de Zidane parecía cuestión de tiempo. Durante años fue considerado el sucesor de Didier Deschamps, quien dirigió a Francia durante 14 años y conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, además de alcanzar la final de Catar 2022.

Ambos compartieron vestuario en la generación que llevó a Francia a conquistar su primer título mundial, en 1998, por lo que el relevo representa el inicio de una nueva etapa para la selección.

En su primera comparecencia como seleccionador, Zidane elogió el trabajo de Deschamps y aseguró que buscará mantener a Francia entre las principales potencias del futbol internacional.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Del Real Madrid a la selección francesa

Aunque será su primera experiencia al frente de una selección nacional, Zidane llega con una trayectoria destacada. Dirigió únicamente al Real Madrid, club con el que conquistó tres Ligas de Campeones consecutivas entre el 2016 y el 2018.

Tras una segunda etapa en el conjunto merengue, entre el 2019 y el 2021, se alejó de los banquillos mientras esperaba la oportunidad de dirigir a la selección francesa. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir a una generación encabezada por Mbappé, Olise, Dembelé, Tchouaméni y Saliba, entre otros.

Zidane también adelantó que su propuesta futbolística estará influenciada por la experiencia acumulada durante sus años en España, tanto como jugador como entrenador.

Francia apuesta por una figura de amplia trayectoria para mantenerse entre las principales selecciones del mundo y buscar nuevos títulos durante la próxima década.

Con Zidane en el banquillo, Les Bleus abren una nueva etapa con la expectativa de mantener el protagonismo internacional bajo la dirección técnica de uno de los futbolistas más importantes de su historia.