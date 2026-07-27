Cómo fue el gol de Sidny Lopes Cabral contra Argentina elegido como el mejor del Mundial 2026

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Cómo fue el gol de Sidny Lopes Cabral contra Argentina elegido como el mejor del Mundial 2026

Un gol para la historia. Sidny Lopes Cabral maravilló al mundo con una espectacular definición ante Argentina y la Fifa la eligió como la mejor anotación del Mundial 2026.

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GR6089. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde celebra un gol este viernes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

El gol de Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, que le anotó a Argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

El gol del delantero caboverdiano Sidny Lopes Cabral contra Argentina, en los octavos de final del Mundial, fue elegido como el mejor del torneo, informó la Fifa.

La anotación llegó en el minuto 103, durante el tiempo suplementario, y significó el empate 2-2 para Cabo Verde. Sin embargo, Argentina terminó imponiéndose y avanzó a los cuartos de final.

Lopes Cabral, nacido en los Países Bajos en 2002 y recientemente fichado por el Trabzonspor de Turquía, dejó atrás al argentino Alexis Mac Allister con un recorte antes de sacar un potente disparo desde el sector izquierdo del área que se incrustó en el ángulo.

"En cuanto superé a mi rival, vi un espacio y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté al ángulo. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el ángulo, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer", declaró el futbolista a la Fifa.

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"Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz", agregó.

La alegría de Cabo Verde duró poco, ya que un autogol de Diney, en el minuto 111, permitió a Argentina sellar la clasificación.

Lopes Cabral también reveló que el brasileño Marcelo, exjugador del Real Madrid, lo felicitó por la anotación. "Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria. ¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Yo solo podía pensar: '¡No me lo puedo creer!'", afirmó.

El podio de los mejores goles del Mundial lo completaron el tanto del uzbeko Eldor Shomurodov, frente a la República Democrática del Congo, y el del haitiano Wilson Isidor, contra Marruecos, ambos marcados en la fase de grupos.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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