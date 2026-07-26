Mbappé rompe el silencio tras la decepción mundialista de Francia con una emotiva carta: esto dijo el astro francés

El delantero francés Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia y figura del Real Madrid, publicó una carta abierta en la que agradeció el apoyo de la afición francesa tras la eliminación de Les Bleus en la Copa del Mundo, torneo que terminó con una profunda decepción para el conjunto europeo.

Francia llegó al Mundial con la ilusión de conquistar nuevamente el título, pero quedó eliminada en las semifinales frente a España, selección que posteriormente se proclamó campeona del mundo al derrotar a Argentina en la final. Después, el conjunto francés perdió 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar y cerró una campaña lejos de las expectativas.

Pese al golpe, Mbappé destacó el esfuerzo realizado por el plantel durante la competición. "No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa además", expresó el atacante.

El futbolista, de 27 años, reconoció que la selección pudo haber quedado en deuda con sus seguidores, aunque aseguró que nadie puede cuestionar la entrega del equipo. "Quizás os debíamos un final más bonito. Pero no siempre se elige el final de la historia, se elige lo que se pone en ella, y lo hemos dado todo. De eso estamos orgullosos", afirmó.

Mbappé también aprovechó la ocasión para agradecer a sus compañeros de selección y destacó que sin ellos no habría alcanzado sus registros goleadores durante el torneo. Además, dedicó unas palabras al cuerpo técnico y al seleccionador saliente, Didier Deschamps, uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del futbol francés. "Ya le he dicho lo que tenía que decirle, él lo sabe", comentó sobre el técnico.

Uno de los pasajes más emotivos de la carta estuvo dedicado a los aficionados franceses, a quienes agradeció por mantenerse al lado del equipo incluso en los momentos más complicados. "Nunca nos dejasteis solos. Ni siquiera en los momentos más difíciles, ni cuando menos lo merecíamos. Esta historia la hemos escrito a varios millones de manos, no sólo once sobre el terreno de juego", señaló.

El atacante también reflexionó sobre la esencia del futbol y la pasión que genera. "El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, en el que se trabaja toda una vida para intentar dominarlo, pero un juego al fin y al cabo. Por eso nos une a todos con la misma pasión", manifestó.

A pesar del revés, Mbappé dejó claro que no piensa quedarse anclado en la decepción y envió un mensaje de esperanza para el futuro de la selección francesa. "La historia continúa. Habrá otros partidos, otras tardes de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos ante este mismo juego, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos", concluyó.

La eliminación frente a España representó un duro golpe para una generación que aspiraba a conquistar de nuevo la Copa del Mundo. Sin embargo, con Mbappé como principal referente del futbol francés, Francia ya mira hacia los próximos desafíos internacionales con la intención de volver a competir por los grandes títulos.