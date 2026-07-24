“Queremos volver a ser candidatos”: el mensaje de Jürgen Klopp tras asumir la selección de Alemania

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) presentó oficialmente a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador de Alemania, en un proyecto que se extenderá hasta la conclusión de la Copa del Mundo del 2030. El entrenador asume el reto de devolver a la tetracampeona del mundo al protagonismo internacional, después de varios años marcados por resultados por debajo de las expectativas.

Klopp sustituye a Julian Nagelsmann con la misión de reconstruir la identidad competitiva de la Mannschaft, selección que no ha logrado estar a la altura de su historia en los torneos recientes. La última conquista importante del combinado alemán fue la Copa Confederaciones del 2017; desde entonces, las decepciones se han acumulado.

Alemania quedó eliminada de forma sorpresiva en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 y repitió ese fracaso en Catar 2022. Posteriormente, tampoco logró un papel destacado en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, una serie de resultados que evidenció la necesidad de un cambio profundo en el proyecto deportivo.

Ante ese panorama, la DFB apostó por uno de los entrenadores más exitosos y respetados del futbol moderno. Klopp construyó una trayectoria al frente del Borussia Dortmund y del Liverpool, clubes con los que conquistó títulos nacionales e internacionales, además de desarrollar equipos reconocidos por su intensidad, estilo ofensivo y mentalidad ganadora.

Durante su presentación oficial, el técnico dejó clara cuál será la meta de su gestión. “La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania. Queremos sacar las conclusiones correctas y volver a ser un equipo al que siempre se considere candidato”, afirmó.

El entrenador, nacido en Stuttgart, considera que existe una base sólida para construir el futuro de la selección y destacó el potencial de las nuevas generaciones de futbolistas alemanes, especialmente de quienes han obtenido éxitos en las categorías juveniles durante los últimos años.

Además, envió un mensaje de apertura y competencia para todos los jugadores con opción de representar al combinado nacional. “Todo el que sea seleccionable debe esforzarse. Me fijaré. Nadie está descartado. Se trata de un nuevo comienzo”, señaló.

Klopp también mostró su carácter al ser consultado sobre casos particulares, como el de Joshua Kimmich. El nuevo seleccionador evitó entrar en debates individuales y aseguró que no repartiría posiciones ni tomaría decisiones públicas durante una conferencia de prensa.

Asimismo, aprovechó la ocasión para referirse a la presión mediática que rodea el cargo y defendió la importancia de respetar la vida privada de los entrenadores. “Si en algún momento todos ustedes piensan —no basta con uno o dos— que debo irme, me iré sin indemnización. Pero si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian Nagelsmann y con Thomas Tuchel. Sé que en otros países es peor”, expresó.

La llegada de Klopp representa una de las apuestas más ambiciosas de la Federación Alemana en los últimos años. Su palmarés respalda la decisión: conquistó dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas con el Borussia Dortmund. Con el Liverpool ganó una Premier League, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la Liga, entre otros títulos.

Ahora, el desafío será trasladar ese éxito al ámbito de las selecciones nacionales y liderar el resurgimiento de una potencia histórica que busca recuperar el prestigio perdido. Con Jürgen Klopp al mando, Alemania comienza una nueva etapa con la esperanza de volver a competir por los títulos más importantes y recuperar el protagonismo que durante décadas la convirtió en una de las selecciones más temidas del mundo.