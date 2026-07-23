¿Por qué piden repetir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

Una campaña impulsada en Argentina en una plataforma digital para solicitar la repetición de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, tras la derrota de la selección sudamericana, ya supera las 61,500 firmas.

La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y solicita a la Fifa que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el 19 de julio en Nueva York.

La promotora de la iniciativa afirma que hubo decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido. Además, denuncia supuestas irregularidades, aunque no presenta pruebas verificables, y pide que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido.

Estas peticiones no tienen validez reglamentaria ni pueden obligar a la Fifa a modificar el resultado de una competición oficial. La repetición de un partido solo puede producirse en circunstancias excepcionales previstas en los reglamentos deportivos o por resolución de los órganos competentes.

La iniciativa argentina se suma a otras protestas similares surgidas durante el Mundial 2026. En Francia, una campaña digital que superó las 82,000 firmas también solicitó repetir la semifinal frente a España por una jugada previa al penal que abrió el marcador, aunque tampoco tuvo efectos sobre el desarrollo del torneo.

El domingo, tras el triunfo de España por 1-0 sobre Argentina en tiempo suplementario, con un gol de Ferran Torres, decenas de miles de argentinos salieron a las calles en distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento a la selección por haber llegado a la final y quedar a las puertas del bicampeonato.