¿Qué dijo Karim Adeyemi sobre Lionel Messi en su presentación con el Barcelona?

El delantero alemán Karim Adeyemi fue presentado oficialmente este jueves como nuevo jugador del FC Barcelona, club con el que firmó contrato hasta el 30 de junio del 2031. Durante sus primeras declaraciones como azulgrana, el atacante, de 24 años, expresó su admiración por Lionel Messi, a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Para mí, Messi es el mejor jugador que ha existido. Siempre fue Messi”, afirmó Adeyemi al recordar a las figuras históricas del conjunto catalán. Además, destacó que también disfrutó ver jugar a Ronaldinho y a otros grandes referentes que marcaron época en la institución.

El internacional alemán calificó su llegada al Barcelona como uno de los pasos más importantes de su carrera y aseguró sentirse honrado de formar parte de una entidad que considera la más grande del futbol mundial.

“Ahora puedo decir que juego para el club más grande del mundo. Es un honor para mí y quiero demostrar al equipo, al entrenador y a toda la afición que estoy aquí para ganar y ayudar al equipo”, señaló.

Adeyemi reveló que el entrenador Hansi Flick tuvo un papel fundamental en su decisión de fichar por el conjunto blaugrana. Según explicó, las conversaciones con el técnico alemán fueron positivas desde el primer momento y le transmitieron confianza en el proyecto deportivo.

“Él es una de las razones por las que hoy estoy aquí. Desde el primer segundo confié en él y me explicó claramente qué necesita este club, qué espera la afición y cuáles son los objetivos del equipo”, comentó.

Ilusión por compartir vestuario con Lamine Yamal

El nuevo refuerzo azulgrana también habló sobre la oportunidad de compartir el ataque con jóvenes talentos como Lamine Yamal, a quien definió como un futbolista diferencial pese a su corta edad.

Asimismo, reconoció que uno de sus primeros retos fuera del terreno de juego será aprender español para integrarse rápidamente al vestuario. “Creo que los idiomas se me dan bien y aprenderé rápido. En el campo la edad no importa. Flick me ha dicho que este grupo es una familia”, manifestó.

Aunque reconoció que la Liga de Campeones de Europa es una de las grandes aspiraciones del Barcelona, Adeyemi dejó claro que el objetivo del equipo será competir por todos los títulos de la temporada.

“La Champions es algo muy grande y queremos ganarla, pero no es lo único. Cada partido es importante para este club. Al final queremos ganar trofeos y mi objetivo es dar lo mejor de mí para intentar ganarlo todo”, afirmó.

Dispuesto a jugar donde el equipo lo necesite

Sobre su papel en el esquema de Flick, el atacante aseguró que no tiene preferencias respecto de la posición que ocupe en el frente ofensivo, ya que a lo largo de su carrera ha desempeñado funciones en diferentes zonas del ataque.

“Para mí no importa la posición. He jugado en todos los puestos ofensivos y lo importante es ayudar al equipo, ganarme la confianza de mis compañeros y alcanzar los objetivos”, explicó.

Adeyemi también confesó que inicialmente le costó creer el interés del Barcelona, especialmente porque considera que su última temporada no fue la mejor en el plano individual.

“Si soy sincero, no me lo podía creer. Sé lo que puedo hacer, pero mi última temporada no fue la mejor. Por eso estoy muy agradecido por esta oportunidad”, concluyó el delantero alemán, quien inicia una nueva etapa con la misión de aportar velocidad, desequilibrio y goles al conjunto catalán.