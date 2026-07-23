Mundial 2030: las seis selecciones que ya están clasificadas y la razón de su clasificación

Con la emoción aún latente tras la conclusión de la Copa Mundial de la Fifa 2026, en la que la selección de España se coronó campeona del mundo y conquistó el segundo título mundial de su historia, el futbol internacional comienza a mirar hacia el próximo gran desafío: la Copa del Mundo de 2030, un torneo histórico que conmemorará los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

La edición del 2030 será inédita, ya que se disputará en tres continentes. La Fifa confirmó que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del torneo, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales conmemorativos por el centenario de la máxima competición del futbol mundial.

Como países organizadores, estas seis selecciones ya tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo del 2030 y se convierten en las primeras clasificadas para el torneo.

Los primeros seis clasificados

Las selecciones con participación asegurada son:

España

Portugal

Marruecos

Argentina

Uruguay

Paraguay

España llegará al Mundial del 2030 como vigente campeona, tras conquistar el título en el 2026, mientras que Argentina buscará volver a ser protagonista en un torneo de enorme significado histórico para el futbol sudamericano.

¿Habrá más selecciones en el Mundial del 2030?

Aunque la Fifa aún no confirma el formato definitivo del torneo, han surgido propuestas para ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, por encima de las 48 que participaron en el Mundial del 2026. La posible ampliación continúa en análisis y, de aprobarse, permitiría que más países disputen el torneo más importante del futbol mundial.

La Copa del Mundo del 2030 promete ser una de las más especiales de la historia. Además de conmemorar el centenario de los mundiales, será la primera edición disputada en Europa, África y Sudamérica, al reunir tres continentes en una misma competición. Con cuatro años por delante para definir el formato y completar las eliminatorias, el camino hacia el Mundial del Centenario ya comenzó.