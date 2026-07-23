¿Zinedine Zidane dirigirá a Francia? La federación anunciará a su nuevo seleccionador

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presentará el martes 28 de julio al nuevo director técnico de la selección de Francia durante una conferencia de prensa en la sede del organismo.

La actividad se llevará a cabo a las 11.00 horas (9.00 GMT), después de una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FFF prevista para esa misma mañana. La federación no ha confirmado oficialmente la identidad del nuevo entrenador, aunque los principales medios deportivos franceses señalan a Zinedine Zidane como el principal candidato para asumir el cargo.

El anuncio pondrá fin a la etapa de Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras el Mundial 2026, después de 14 años al frente de la selección francesa.

El exmediocampista, campeón del mundo como jugador en 1998, dirigió su último partido con la selección francesa el 18 de julio, durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, en la que Francia terminó en el cuarto lugar. De esa forma cerró un ciclo en el que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Deschamps, de 57 años, dirigió a Francia en 185 partidos, un récord para un seleccionador nacional de ese país, con un balance de 120 victorias, 35 empates y 30 derrotas. Bajo su dirección, Francia disputó tres finales de torneos mayores y participó en siete competiciones internacionales de primer nivel, cifras sin precedentes para un entrenador de la selección francesa.

Durante su gestión, Francia ganó el 87% de los partidos en los que anotó primero y remontó en 20 encuentros en los que comenzó en desventaja. En los Mundiales, Deschamps acumuló 19 victorias en 26 partidos, el mejor registro entre los entrenadores con más de diez encuentros dirigidos en la competencia.

El técnico también integra el reducido grupo de entrenadores que han ganado la Copa del Mundo como jugadores y como seleccionadores, junto con el alemán Franz Beckenbauer y el brasileño Mario Zagallo. La eventual llegada de Zidane marcaría el regreso a la selección francesa de una de las máximas figuras de su historia.

Campeón del mundo como jugador en 1998 y excapitán de Francia, el exentrenador del Real Madrid, con el que conquistó tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre 2016 y 2018, ha sido señalado durante años como el principal candidato para asumir el banquillo de la selección tras la salida de Deschamps.