“Es algo intolerable e inadmisible”: Luis de la Fuente critica la conducta de integrantes de la selección de Argentina

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“Es algo intolerable e inadmisible”: Luis de la Fuente critica la conducta de integrantes de la selección de Argentina


El seleccionador español, Luis de la Fuente, expresó su rechazo a los incidentes ocurridos al finalizar la final del Mundial y destacó la actitud de sus jugadores.

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GR7034. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- El seleccionador de España Luis de la Fuente este domingo, en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr

El seleccionador de España Luis de la Fuente en la final del Mundial del 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford .(Foto Prensa Libre: EFE).

España escribió una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística al proclamarse campeona del mundo tras derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. El equipo dirigido por Luis de la Fuente culminó un campeonato extraordinario, marcado por su solidez colectiva, disciplina táctica y un estilo de juego que le permitió conquistar por segunda vez la Copa del Mundo.

Sin embargo, la celebración del título se vio empañada parcialmente por los incidentes registrados al término del encuentro. Momentos de tensión entre integrantes de ambas selecciones generaron polémica y podrían ser analizados por los órganos disciplinarios de la FIFA.

Durante una entrevista concedida a Televisión Española (TVE), después de la consagración mundialista, el seleccionador español, Luis de la Fuente, fue consultado sobre los hechos ocurridos al finalizar el partido y expresó su malestar por las reacciones protagonizadas por algunos integrantes del combinado argentino.

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones. No es tolerable", declaró el técnico español a TVE.

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De la Fuente también destacó la actitud de sus dirigidos durante los momentos de tensión posteriores al encuentro y resaltó la madurez y el comportamiento deportivo que mantuvieron pese a las provocaciones.

"Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", añadió.

Más allá de la polémica, España cerró una Copa del Mundo memorable. La Roja fue una de las selecciones más consistentes del torneo al mostrar un equilibrio sobresaliente entre experiencia y juventud. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo superó cada fase de la competición con autoridad y se consolidó como uno de los proyectos más sólidos del futbol internacional.

La final contra Argentina representó el punto culminante de una campaña excepcional. Frente a una Albiceleste que llegaba como una de las principales favoritas al título, España impuso su propuesta futbolística y encontró el gol decisivo que le permitió levantar el trofeo más prestigioso del futbol. La victoria confirmó el potencial de una generación de jugadores que ya había brillado en competiciones europeas y que ahora alcanzó la cima del futbol mundial.

Para Luis de la Fuente, esta conquista simboliza la consolidación de un proyecto basado en la renovación, sin renunciar a la identidad histórica del futbol español. El entrenador construyó un equipo competitivo, capaz de combinar posesión, intensidad y eficacia en los momentos decisivos, características que resultaron determinantes para conquistar el campeonato.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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