Pep Guardiola rechaza dirigir a Italia: esta fue la razón por la que dijo no a la Azzurra

Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en director técnico de la selección de Italia, una oferta impulsada por el director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, según publicó este viernes el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", expresó el técnico catalán la noche del jueves a los dirigentes de la federación, según el rotativo, información que posteriormente reprodujeron los principales medios italianos.

El entrenador español analizó durante varios días la propuesta presentada por Maldini y Leonardo, pero finalmente decidió mantener su plan de alejarse temporalmente de los banquillos, tras poner fin a su etapa de diez años al frente del Manchester City.

El diario italiano indicó que entre los motivos de su negativa figuran el deseo de dedicar más tiempo a su vida personal y a su familia, así como sus dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional, una función que considera difícil de desempeñar sin el contacto diario con los futbolistas.

El extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City no llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta y comunicó personalmente su decisión a Maldini.

El exfutbolista del Milan y excapitán de la selección italiana afirmó el jueves que Guardiola figura en la lista como "uno de los objetivos" y reveló que la federación también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual director técnico de Brasil. Italia busca nuevo director técnico desde la renuncia de Gennaro Gattuso, en abril pasado, tras no lograr la clasificación para el Mundial.

Después de la negativa del entrenador español, Andrea Pirlo surge como el principal candidato para asumir la dirección técnica de la selección italiana dentro del proyecto a largo plazo diseñado por la FIGC. También se contempla un posible regreso de Roberto Mancini.