Pep Guardiola rechaza dirigir a Italia: esta fue la razón por la que dijo no a la Azzurra

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Pep Guardiola rechaza dirigir a Italia: esta fue la razón por la que dijo no a la Azzurra

La selección de Italia recibió un duro revés en su búsqueda de entrenador: Pep Guardiola rechazó la oferta impulsada por Paolo Maldini para dirigir a la Azzurra.

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Lisboa (Portugal), 22/05/2026.- (FILE) - Manchester City manager Pep Guardiola gestures during the UEFA Champions League soccer match between Sporting CP and Manchester City in Lisbon, Portugal, 05 November 2024 (reissued 22 May 2026). Manchester City announced 22 May 2026 that manager Pep Guardiola will leave the club at the end of the current season after 10 years in charge. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en director técnico de la selección de Italia.(Foto Prensa Libre: EFE).

Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en director técnico de la selección de Italia, una oferta impulsada por el director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, según publicó este viernes el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", expresó el técnico catalán la noche del jueves a los dirigentes de la federación, según el rotativo, información que posteriormente reprodujeron los principales medios italianos.

El entrenador español analizó durante varios días la propuesta presentada por Maldini y Leonardo, pero finalmente decidió mantener su plan de alejarse temporalmente de los banquillos, tras poner fin a su etapa de diez años al frente del Manchester City.

El diario italiano indicó que entre los motivos de su negativa figuran el deseo de dedicar más tiempo a su vida personal y a su familia, así como sus dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional, una función que considera difícil de desempeñar sin el contacto diario con los futbolistas.

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El extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City no llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta y comunicó personalmente su decisión a Maldini.

El exfutbolista del Milan y excapitán de la selección italiana afirmó el jueves que Guardiola figura en la lista como "uno de los objetivos" y reveló que la federación también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual director técnico de Brasil. Italia busca nuevo director técnico desde la renuncia de Gennaro Gattuso, en abril pasado, tras no lograr la clasificación para el Mundial.

Después de la negativa del entrenador español, Andrea Pirlo surge como el principal candidato para asumir la dirección técnica de la selección italiana dentro del proyecto a largo plazo diseñado por la FIGC. También se contempla un posible regreso de Roberto Mancini.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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