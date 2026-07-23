Iván Barton regresa a El Salvador tras superar la marca mundialista del guatemalteco Carlos Batres

Iván Barton ya revisaba en su teléfono los detalles del vuelo de regreso a El Salvador. Después de tres designaciones en el Mundial 2026, el árbitro y sus asistentes creían que su participación había terminado.

Entonces escuchó su nombre.

La FIFA lo había designado para dirigir la semifinal entre Francia y España, el partido que llevó su recorrido mundialista al punto más alto y que el salvadoreño describió después como el instante más especial de su participación.

"El momento más dulce fue cuando supimos que habíamos sido designados para la semifinal. Sabíamos las posibilidades que teníamos de ser tomados en cuenta para un juego grande, pero habíamos hecho números y no nos salían", expresó al llegar a su país.

Agregó: "Yo estaba revisando mi teléfono, viendo mi vuelo, cuando escuché que iba a arbitrar. Ese fue el momento más dulce por el calibre de juego que significaba".

La semifinal elevó a siete su registro de partidos dirigidos como árbitro principal en Copas del Mundo. Barton ya había superado los cinco encuentros del guatemalteco Carlos Batres al dirigir el duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia.

El salvadoreño arbitró tres partidos en Catar 2022: Alemania-Japón y Brasil-Suiza, en la fase de grupos, e Inglaterra-Senegal, en los octavos de final.

En el Mundial 2026 estuvo a cargo de Turquía-Paraguay y Japón-Suecia, durante la fase de grupos; Suiza-Colombia, en los octavos, y la semifinal entre Francia y España.

Durante más de una década, Batres fue el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en Copas del Mundo. El guatemalteco acumuló cinco encuentros entre Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, incluido el duelo de cuartos de final entre España y Paraguay.

Barton rompió esa marca con su sexta designación y la amplió en la semifinal. También se convirtió en el primer árbitro salvadoreño encargado de un encuentro de esa instancia mundialista.

La noticia que cambió los planes

Barton recordó que la confirmación provocó una reacción inmediata entre sus allegados.

"Mi teléfono no paraba de sonar, la primera persona con la que hablé fue mi esposa. Luego con Joel Aguilar Chicas, celebramos unos minutos", contó.

La semifinal también representó la mayor designación mundialista para la terna centroamericana integrada por Barton, el asistente salvadoreño David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro.

Los tres habían trabajado juntos en los partidos anteriores del torneo y llegaron a una de las instancias decisivas de la competencia.

La alegría por la semifinal contrastó con uno de los momentos más difíciles que afrontaron durante el Mundial. Antes del encuentro entre Japón y Suecia, Morán recibió la noticia del fallecimiento de su suegro.

"Lastimosamente recibimos la noticia del fallecimiento del suegro de David previo al segundo juego, el de Japón contra Suecia. Fue un momento muy difícil, pero logramos mantener la concentración y sacar adelante el partido", expresó Barton.

El árbitro explicó que la presión forma parte de las exigencias de una Copa del Mundo, aunque aseguró que el contexto pierde relevancia una vez comienza el encuentro.

"Uno puede sentir nervios al entrar al estadio y ver a toda la afición. Pero cuando uno entra al terreno de juego lo hace por lo que conoce, sin ver uniformes ni nombres", afirmó.

El regreso después del récord

Barton y Morán regresaron a El Salvador después del torneo y fueron homenajeados por su participación mundialista.

El reconocimiento marcó el cierre de una campaña que comenzó para Barton con tres partidos en Catar 2022 y alcanzó un nuevo punto culminante cuatro años después, cuando recibió una semifinal que creía fuera de sus posibilidades.

Barton volvió a su país después de dirigir cuatro encuentros en el Mundial 2026. Con siete partidos como árbitro principal entre dos ediciones, superó los cinco de Carlos Batres y estableció una nueva referencia para el arbitraje centroamericano en las Copas del Mundo.