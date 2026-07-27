Fútbol Internacional

¿Dias, Évora o Josimar? El reglamento obliga a Colo-Colo a cambiar el nombre de Vozinha en la camiseta

Las bases del Campeonato Nacional de Chile prohíben el uso de apodos en la identificación de los jugadores, por lo que el arquero caboverdiano deberá utilizar uno de sus nombres o apellidos.

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias utiliza el apodo "Vozinha" durante el Mundial 2026, pero el reglamento chileno impedirá que lo lleve en la camiseta de Colo-Colo. Foto Prensa Libre: EFE.

Aunque el mundo del fútbol lo conoce como Vozinha, el arquero caboverdiano deberá jugar con otro nombre en Colo-Colo. El reglamento chileno obliga a utilizar el nombre o apellido legal en la camiseta.

El guardameta, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, no podrá utilizar el apodo con el que alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial 2026. En su lugar, Colo-Colo deberá decidir si el dorsal llevará Josimar, Évora o Dias, de acuerdo con las normas del Campeonato Nacional.

Las bases del torneo establecen que los futbolistas deben ser identificados con su nombre o apellido legal. El incumplimiento puede derivar en una tarjeta amarilla administrativa para el jugador y multas de hasta US$870 al club por cada partido en que se infrinja la disposición.

El arribo de Vozinha a Santiago, previsto inicialmente para este lunes 27 de julio, se aplazó debido a retrasos en los trámites del visado. Una vez resuelto el proceso, viajará a Chile para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato con Colo-Colo.

El conjunto albo aceleró la negociación con el internacional caboverdiano después de que fracasara el intento por contratar al uruguayo Santiago Mele, quien continuará su carrera en Independiente de Argentina.

Vozinha, de 40 años, llega como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves, de la segunda división de Portugal. Según la prensa chilena, firmará por seis meses, con opción de extender el contrato por una temporada más, y un salario cercano a los US$25 mil mensuales, aunque el club aún no ha oficializado los detalles del acuerdo.

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El arquero ganó reconocimiento internacional durante el Mundial 2026, donde fue una de las figuras de Cabo Verde e integró el once ideal elegido por los aficionados en la votación organizada por la FIFA.

La contratación también ha tenido un fuerte impacto fuera de la cancha. Desde que trascendió el fichaje, Colo-Colo sumó alrededor de 70 mil seguidores en Instagram y la publicación de bienvenida al guardameta superó los 1.3 millones de "me gusta", convirtiéndose en la más exitosa en la historia de las redes sociales del club.

Pese a esa repercusión mediática, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que la incorporación responde principalmente a criterios deportivos. Por su parte, el entrenador Fernando Ortiz confirmó que Vozinha competirá por la titularidad con Gabriel Maureira, de 19 años, quien asumió el puesto tras la lesión de Fernando de Paul.

La llegada del internacional caboverdiano también ha generado reacciones en el entorno de Gabriel Maureira. Roberto Morales, tío del guardameta de Colo-Colo, cuestionó la contratación y afirmó al programa Minuto 90 que esperaba que el club diera continuidad al canterano tras asumir la titularidad por la lesión de Fernando de Paul.