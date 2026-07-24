Vozinha será jugador de Colo Colo, afirma el presidente del club chileno

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, aseguró este viernes 24 de julio que el club alcanzó un acuerdo con el portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, y que el fichaje solo está pendiente de completar los últimos trámites.

"Lo primero es ratificar que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo", dijo Mosa antes del partido frente a Deportes Limache por la liga chilena.

El dirigente explicó que ya existe un acuerdo con el entorno del futbolista y su representante, por lo que el arquero viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos previos a la firma del contrato.

"Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", añadió.

Mosa no reveló los detalles económicos del acuerdo.

El representante del guardameta ya había reconocido las negociaciones y afirmó que llegar a Colo Colo "es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para representar a Colo Colo".

Vozinha, de 40 años, se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con el Chaves, de la segunda división de Portugal.

🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

El arquero fue una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde. Disputó cuatro partidos, recibió cinco goles y fue una de las figuras de la histórica campaña de su país, que alcanzó los octavos de final en su debut mundialista. Durante el torneo destacó en el empate sin goles frente a España y en la derrota por 3-2, tras tiempo extra, contra Argentina.

Sus actuaciones le valieron un lugar en el once ideal del Mundial, elegido por votación de los aficionados, y también lo convirtieron en un fenómeno en redes sociales, al sumar cerca de 30 millones de seguidores en Instagram durante la Copa del Mundo, según un recuento publicado por Prensa Libre.