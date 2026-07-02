“Asumo la derrota”: la autocrítica de Fede Valverde tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

Siete días después de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, Federico Valverde publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su frustración por el resultado y asumió la responsabilidad como uno de los referentes de la selección.

El mediocampista del Real Madrid reconoció que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido y admitió que la nueva eliminación en primera ronda revive el recuerdo del Mundial de Catar 2022.

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", escribió.

Valverde aseguró que llegó al torneo después de una intensa preparación física y mental con el objetivo de cambiar la historia reciente de Uruguay, aunque reconoció que el esfuerzo no fue suficiente.

"Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó".

El futbolista también asumió de forma directa la responsabilidad por la eliminación.

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes".

Uno de los fragmentos que más repercusión generó fue cuando escribió: "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida".

El mensaje concluye con una promesa a la afición uruguaya y un compromiso de seguir representando a la Celeste.

"No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto".

La publicación superó rápidamente las miles de reacciones en Instagram y recibió mensajes de apoyo de aficionados, compañeros de selección y futbolistas de otros equipos, entre ellos Jude Bellingham, compañero de Valverde en el Real Madrid.