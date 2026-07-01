Marcelo Bielsa se disculpa por el grito de “¡Dale de una vez!”: “Estaba sobrepasado por el dolor”

El técnico argentino explicó por primera vez su reacción con una periodista tras la eliminación de Uruguay y aseguró que actuó sobrepasado por el dolor de la derrota frente a España.

Marcelo Bielsa, quien dejó el cargo con la selección uruguaya, rompió el silencio sobre el video que se volvió viral después de la eliminación del Mundial 2026.

El entrenador argentino reconoció que no reaccionó de la mejor manera durante una entrevista luego del partido y atribuyó su comportamiento al impacto emocional que le dejó la derrota ante España.

Tras el partido, Bielsa perdió la paciencia mientras esperaba responder las entrevistas obligatorias con las televisoras dueñas de los derechos de transmisión, expresó.

En ese momento, al notar la demora para iniciar las preguntas, lanzó el ya famoso: "Dale de una vez...", una escena que rápidamente se difundió en redes sociales y generó un intenso debate.

Días después, el seleccionador explicó que su molestia no fue contra la periodista, sino contra la espera en un momento en el que todavía procesaba la eliminación de la Celeste.

Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos. Y lo ha tapado todo con… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

"Había obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar determinada cantidad de notas y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad. Yo reaccioné contra la tardanza en las preguntas que debía responder obligatoriamente", afirmó.

Bielsa reconoció además que las emociones terminaron por superarlo.

"Estaba sobrepasado por el dolor y por eso tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido", admitió el entrenador argentino, en un mensaje que fue interpretado como una disculpa por su comportamiento tras el encuentro.

El argentino Marcelo Bielsa y el neerlandés Ronald Koeman dejaron de ser en las últimas horas los seleccionadores de Uruguay y Países Bajos y elevaron a seis el número de entrenadores que perdieron el cargo en lo que va del torneo.

La lista la inauguró el 15 de junio el entrenador francés de ascendencia tunecina Sabri Lamouchi, con un detalle no menor: su destitución se produjo apenas un día después del debut de Túnez, tras la goleada por 5-1 ante Suecia.

Hervé Renard tomó su lugar en el banquillo, pero el panorama no cambió para Las Águilas de Cartago, que cayeron 0-4 ante Japón y 1-3 frente a Países Bajos, quedando eliminadas en la fase de grupos.

El 28 de junio, un día después del cierre de la fase de grupos, Corea del Sur y Escocia anunciaron una renovación en sus banquillos.

Hong Myung-Bo y Steve Clarke presentaron su dimisión tras fracasar en el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final.

Los Guerreros de Taeguk, dirigidos por Hong Myung-Bo, solo sumaron tres puntos y finalizaron por detrás de México y Sudáfrica, sin alcanzar un lugar entre los mejores terceros.

Clarke anunció su renuncia como técnico del Ejército Tartán, poniendo fin a siete años al frente de la selección escocesa. Escocia solo ganó uno de sus tres partidos y quedó eliminada tras perder frente a Marruecos y Brasil.

Miroslav Koubek renunció el 29 de junio a la conducción de República Checa tras quedar eliminado sin ganar un solo partido y con apenas un punto de nueve posibles. La Federación Checa de Fútbol aceptó su salida de mutuo acuerdo.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa anunció este martes su despedida de la selección de Uruguay y asumió la responsabilidad por la eliminación en la fase de grupos, una decepción que calificó de "imprevista" y que genera una "frustración muy grande".

Bielsa admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la calidad de los jugadores disponibles no fue suficiente, aunque subrayó que el cuerpo técnico y la plantilla hicieron "lo máximo".

Consultado sobre las presuntas discrepancias tácticas antes del duelo decisivo contra España, negó rotundamente haber cambiado su estrategia por presión del plantel.

Horas antes, Ronald Koeman había informado a la Federación Neerlandesa de Fútbol que no renovará su contrato como seleccionador.

Su decisión la adelantó tras la eliminación de Países Bajos ante Marruecos en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final.

"El seleccionador nacional de 63 años anunció su decisión al día siguiente de la eliminación de los holandeses en el Mundial de 2026. Koeman concluye así su segundo periodo como entrenador nacional", señaló el organismo en un comunicado.

En el mismo, Koeman explicó: "Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento".