Brasil vs. Noruega: Haaland admite el favoritismo brasileño y dice que tienen “pequeñas posibilidades”

Noruega celebró por todo lo alto su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, pero Erling Haaland prefirió rebajar la euforia. Después de marcar el gol del triunfo por 2-1 sobre Costa de Marfil en los dieciseisavos de final, el delantero del Manchester City dejó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo.

“Pequeñas posibilidades. Jugar contra Brasil en los octavos de final es algo que vamos a tener que enfrentar”, dijo el ariete noruego al final del juego.

Con esas palabras, Haaland reconoció el enorme desafío que representa medirse a la cinco veces campeona del mundo, en un duelo programado para el domingo 5 de julio, a las 14.00 horas de Guatemala (16.00 horas del Este de EE. UU.), en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), en East Rutherford, Nueva Jersey.

El atacante fue el héroe de la clasificación noruega al marcar el gol del triunfo en los minutos finales frente a Costa de Marfil, resultado que permitió a los dirigidos por Ståle Solbakken volver a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998. Pese al momento de euforia, Haaland insistió en mantener la prudencia.

“Ahora vamos a los octavos. Habrá excelentes equipos y no será fácil. Va a ser difícil avanzar. No sé si vamos a lograrlo. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados”, expuso tras haber sido declarado como el mejor jugador del partido (MVP).

El delantero, que ya suma cinco goles en el Mundial 2026, ha sido el gran referente ofensivo de Noruega y uno de los máximos anotadores del torneo. Sin embargo, evitó caer en excesos de confianza antes de enfrentar a una selección brasileña que llega como una de las grandes candidatas al título.

El cruce también tendrá un componente histórico. Brasil y Noruega se enfrentaron por última vez en un Mundial en la fase de grupos de Francia 1998, cuando los escandinavos sorprendieron al imponerse 2-1 en una de las mayores sorpresas de aquella edición. Veintiocho años después, ambos volverán a cruzarse, ahora con un boleto a los cuartos de final en juego.

Hoy, el tipazo lo volvió a hacer. Estuvo desaparecido todo el partido y al minuto 85, definió para darle la victoria a Noruega. Al final, se puso el casco vikingo y luego se fue a la tribuna a celebrar con un sombrero vaquero.



En entrevista dijo: "Va a ser una locura enfrentar… pic.twitter.com/Ma9A7Lq8CO — Juez Central (@Juezcentral) July 1, 2026

Brasil afronta el compromiso respaldado por el talento de jugadores como Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Gabriel Martinelli, además de una plantilla con amplia experiencia en instancias decisivas. Noruega, por su parte, apuesta por la fortaleza colectiva y el poder goleador de Haaland para intentar prolongar su histórica campaña.

El partido promete uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos de final: el máximo referente del fútbol noruego frente a una selección que busca conquistar su sexto título mundial. Haaland ya dejó claro que el reto será enorme, pero también que Noruega llega convencida de competir hasta el final.