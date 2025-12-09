Atalanta le dio vuelta el partido a Chelsea con un 2-1

La figura del partido fue Charles De Ketelaere. El volante de Atalanta metió 1 gol, efectuó 27 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Lorenzo Bernasconi también jugó un buen partido. El volante de Atalanta efectuó 95 pases correctos y recuperó 8 balones.
El estratega de Atalanta, Raffaele Palladino, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Marco Carnesecchi en el arco; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti y Sead Kolasinac en la línea defensiva; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere y Ademola Lookman en el medio; y Gianluca Scamacca en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Enzo Maresca salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Robert Sánchez bajo los tres palos; Trevoh Chalobah, Joshua Acheampong, Benoit Badiashile y Marc Cucurella en defensa; Reece James, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández y Jamie Bynoe-Gittens en la mitad de cancha; y João Pedro en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Gewiss Stadium fue Alejandro Hernández Hernández.
Para la siguiente fecha, Atalanta actuará de local frente a Athletic Bilbao, mientras que los Blues recibirán a Pafos.
Cambios en Atalanta
- 16′ 1T – Salió Raoul Bellanova por Davide Zappacosta
- 70′ 2T – Salió Sead Kolasinac por Honest Ahanor
- 71′ 2T – Salió Gianluca Scamacca por Nikola Krstovic
- 86′ 2T – Salieron Éderson por Yunus Musah y Ademola Lookman por Mario Pasalic
Cambios en Chelsea
- 45′ 2T – Salió Trevoh Chalobah por Wesley Fofana
- 66′ 2T – Salieron Pedro Neto por Alejandro Garnacho y Enzo Fernández por Malo Gusto
- 75′ 2T – Salió Wesley Fofana por Tosin Adarabioyo
Amonestado en Chelsea:
- 29′ 1T Trevoh Chalobah (Sujetar al rival para impedirle avanzar)