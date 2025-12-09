Atalanta le dio vuelta el partido a Chelsea con un 2-1

Atalanta consiguió una victoria de local ante los Blues, en el partido por la fecha 6 de la Champions. El duelo dejó a los espectadores sin aliento con una remontada épica por parte del equipo anfitrión, que comenzó perdiendo cuando João Pedro consiguió abrir el marcador al minuto 25′ del primer tiempo a través de una jugada. La igualdad llegó con el tanto de Gianluca Scamacca (9′ de la segunda etapa) producto de un tremendo cabezazo. Atalanta logró voltear el resultado tras una jugada en el minuto 37 de la misma mitad.

La figura del partido fue Charles De Ketelaere. El volante de Atalanta metió 1 gol, efectuó 27 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Lorenzo Bernasconi también jugó un buen partido. El volante de Atalanta efectuó 95 pases correctos y recuperó 8 balones.

El estratega de Atalanta, Raffaele Palladino, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Marco Carnesecchi en el arco; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti y Sead Kolasinac en la línea defensiva; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere y Ademola Lookman en el medio; y Gianluca Scamacca en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Enzo Maresca salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Robert Sánchez bajo los tres palos; Trevoh Chalobah, Joshua Acheampong, Benoit Badiashile y Marc Cucurella en defensa; Reece James, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández y Jamie Bynoe-Gittens en la mitad de cancha; y João Pedro en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Gewiss Stadium fue Alejandro Hernández Hernández.

Para la siguiente fecha, Atalanta actuará de local frente a Athletic Bilbao, mientras que los Blues recibirán a Pafos.

Cambios en Atalanta

16′ 1T – Salió Raoul Bellanova por Davide Zappacosta

70′ 2T – Salió Sead Kolasinac por Honest Ahanor

71′ 2T – Salió Gianluca Scamacca por Nikola Krstovic

86′ 2T – Salieron Éderson por Yunus Musah y Ademola Lookman por Mario Pasalic

Cambios en Chelsea

45′ 2T – Salió Trevoh Chalobah por Wesley Fofana

66′ 2T – Salieron Pedro Neto por Alejandro Garnacho y Enzo Fernández por Malo Gusto

75′ 2T – Salió Wesley Fofana por Tosin Adarabioyo

Amonestado en Chelsea: