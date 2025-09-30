Atalanta logra remontada y gana 2-1 a Club Brugge con un gol agónico

Atalanta ganó en su casa el partido celebrado este martes por la fecha 2 de la Champions. En un emocionante encuentro, el conjunto anfitrión comenzó perdiendo a través de una jugada de Christos Tzolis al minuto 37 del primer tiempo, pero Lazar Samardzic (28′ de la segunda mitad) y Mario Pasalic (41′ de la misma etapa) pudieron revertir el marcador a favor de Atalanta con un gol de penal y otro de cabeza.

El desempeño Mario Pasalic lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Atalanta metió 1 gol, efectuó 37 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Christos Tzolis también jugó un buen partido. El volante de Club Brugge metió 1 gol, efectuó 34 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de Atalanta, Ivan Juric, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Marco Carnesecchi en el arco; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti y Honest Ahanor en la línea defensiva; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Éderson, Lorenzo Bernasconi y Mario Pasalic en el medio; y Nikola Krstovic y Ademola Lookman en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Nicky Hayen salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Nordin Jackers bajo los tres palos; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Joaquin Seys en defensa; Aleksandar Stankovic, Cisse Sandra, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis en la mitad de cancha; y Nicolo Tresoldi en la delantera.

Espen Eskas fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Gewiss Stadium.

En la siguiente jornada Atalanta se enfrentará de local ante Slavia Praga y Club Brugge disputará el juego de visitante frente a Bayern Múnich.

Cambios en Atalanta

45′ 2T – Salió Raoul Bellanova por Davide Zappacosta

51′ 2T – Salió Odilon Kossounou por Yunus Musah

60′ 2T – Salieron Éderson por Lazar Samardzic y Ademola Lookman por Kamaldeen Sulemana

88′ 2T – Salió Nikola Krstovic por Marco Brescianini

Amonestados en Atalanta:

12′ 2T Yunus Musah (Conducta antideportiva) y 35′ 2T Marten de Roon (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Club Brugge