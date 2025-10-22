Atalanta y Slavia Praga no se hicieron daño y empataron sin goles

Atalanta y Slavia Praga no se hicieron daño en el partido de la fecha 3 de la Champions.

El desempeño Lukas Provod lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Slavia Praga mostró su mejor nivel, al rematar 3 veces al arco contrario y acertar 41 pases correctos.

Odilon Kossounou dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Atalanta fue importante al quitar 2 balones.

El estratega de Atalanta, Ivan Juric, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Marco Carnesecchi en el arco; Odilon Kossounou, Isak Hien y Berat Djimsiti en la línea defensiva; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere y Ademola Lookman en el medio; y Nikola Krstovic en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jindrich Trpisovsky salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Jakub Markovic bajo los tres palos; Jan Boril, Tomas Vlcek, David Zima y Youssoupha Mbodji en defensa; David Moses, Christos Zafeiris y Oscar Dorley en la mitad de cancha; y Vasil Kusej, Tomás Chory y Lukas Provod en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Gewiss Stadium.

En la siguiente jornada Atalanta se enfrentará de visitante ante Olympique de Marsella y Slavia Praga disputará el juego de local frente a Arsenal.

Cambios en Atalanta

45′ 2T – Salió Lorenzo Bernasconi por Nicola Zalewski

61′ 2T – Salieron Nikola Krstovic por Gianluca Scamacca y Ademola Lookman por Kamaldeen Sulemana

73′ 2T – Salió Davide Zappacosta por Raoul Bellanova

92′ 2T – Salió Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic

Amonestados en Atalanta:

34′ 1T Lorenzo Bernasconi (Conducta antideportiva), 5′ 2T Marten de Roon (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Nicola Zalewski (Discutir con un rival)

Cambios en Slavia Praga

60′ 2T – Salió Youssoupha Mbodji por Michal Sadílek

67′ 2T – Salió David Moses por Stepan Chaloupek

87′ 2T – Salió Vasil Kusej por Erik Prekop

Amonestados en Slavia Praga:

42′ 2T Jan Boril (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y ‘ Erik Prekop (Discutir con un rival)

Expulsado en Slavia Praga: