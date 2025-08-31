Athletic Bilbao consigue una estrecha victoria de 2 a 1 sobre Betis con un gol agónico

En un partido intenso y disputado, los Leones lograron una valiosa victoria sobre los Verdiblancos, que se fueron con las manos vacías al perder por 2 a 1 en la fecha 3 de la Liga. El gol del partido para el local lo anotó Cédric Bakambu (51′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Aitor Paredes (39′ 2T) y Marc Bartra (14′ 2T, en contra).

Iñaki Williams se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Athletic Bilbao efectuó 15 pases correctos, recuperó 4 balones y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Aitor Paredes se destacó por su sólida defensa. El defensa de Athletic Bilbao tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

El técnico de Betis, Manuel Pellegrini, propuso una formación 4-5-1 con Álvaro Valles en el arco; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Júnior Firpo en la línea defensiva; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Pablo Garcia, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en el medio; y Juan Hernández en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en defensa; Mikel Jauregizar, Beñat Prados, Iñaki Williams, Oihan Sancet y Nico Williams en la mitad de cancha; y Álex Berenguer en la delantera.

El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Benito Villamarín.

En la siguiente fecha los Verdiblancos se enfrentará de visitante ante Levante, mientras que los Leones jugarán de local frente a Alavés.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 5 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 9 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Betis

72′ 2T – Salieron Rodrigo Riquelme por Cédric Bakambu y Pablo Garcia por Nelson Deossa

87′ 2T – Salieron Ángel Ortiz por Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso por Chimy Ávila

Cambios en Athletic Bilbao

61′ 2T – Salió Beñat Prados por Mikel Vesga

75′ 2T – Salieron Jesús Areso por Andoni Gorosabel y Iñaki Williams por Maroan Sannadi

84′ 2T – Salieron Oihan Sancet por Unai Gómez y Nico Williams por Robert Navarro

Amonestados en Athletic Bilbao: