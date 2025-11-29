Athletic Bilbao demuestra su superioridad ante Levante con un 2 a 0

Athletic Bilbao tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Nico Williams, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 28 minutos de la primera etapa.
Robert Navarro se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Athletic Bilbao metió 1 gol, efectuó 37 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Otro jugador importante en el partido fue Nico Williams. El mediocampista de Athletic Bilbao fue el autor de 1 gol, acertó 10 pases correctos y remató al arco 3 veces.
El director técnico de Levante, Julián Calero, planteó una estrategia 4-4-2 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Alan Matturro y Manu Sánchez en la línea defensiva; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Oriol Rey y Jon Olasagasti en el medio; y Etta Eyong y Goduine Koyalipou en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Ernesto Valverde se pararon con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en defensa; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Robert Navarro, Álex Berenguer y Nico Williams en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Ciutat de València fue Adrián Cordero Vega.
Los Granotes visitarán a Osasuna en la próxima jornada. Por el lado de los Leones jugarán de local frente a Atlético de Madrid.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 9 puntos y en el décimo noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 20 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Levante
- 45′ 2T – Salieron Unai Elgezabal por Jorge Cabello, Kervin Arriaga por Roger Brugué y Goduine Koyalipou por Iván Romero
- 57′ 2T – Salió Alan Matturro por Víctor García
- 71′ 2T – Salió Jeremy Toljan por José Luis Morales
Amonestados en Levante:
- 31′ 1T Kervin Arriaga (Conducta antideportiva), 36′ 1T Oriol Rey (Conducta antideportiva), 37′ 2T Julián Calero (Insultar o desaprobar al árbitro) y 40′ 2T Roger Brugué (Conducta antideportiva)
Cambios en Athletic Bilbao
- 61′ 2T – Salió Robert Navarro por Unai Gómez
- 79′ 2T – Salió Nico Williams por Selton Sánchez
- 80′ 2T – Salió Mikel Jauregizar por Mikel Vesga
- 86′ 2T – Salió Gorka Guruzeta por Urko Izeta
- 87′ 2T – Salió Álex Berenguer por Nicolás Serrano
Amonestados en Athletic Bilbao:
- 39′ 1T Yuri Berchiche (Conducta antideportiva) y 5′ 2T Dani Vivian (Conducta antideportiva)