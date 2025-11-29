Athletic Bilbao demuestra su superioridad ante Levante con un 2 a 0

En el partido válido por la fecha 14, los Leones no dieron oportunidad alguna a los Granotes, imponiéndose con autoridad por 2 a 0 en el estadio Ciutat de València. A los 2 minutos del primer tiempo, Athletic Bilbao logró su primer gol con una ejecución magistral de Robert Navarro. El marcador final quedó sellado por Nico Williams al minuto 43 de la misma etapa.

Athletic Bilbao tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Nico Williams, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 28 minutos de la primera etapa.

Robert Navarro se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Athletic Bilbao metió 1 gol, efectuó 37 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Nico Williams. El mediocampista de Athletic Bilbao fue el autor de 1 gol, acertó 10 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Levante, Julián Calero, planteó una estrategia 4-4-2 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Alan Matturro y Manu Sánchez en la línea defensiva; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Oriol Rey y Jon Olasagasti en el medio; y Etta Eyong y Goduine Koyalipou en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ernesto Valverde se pararon con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en defensa; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Robert Navarro, Álex Berenguer y Nico Williams en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Ciutat de València fue Adrián Cordero Vega.

Los Granotes visitarán a Osasuna en la próxima jornada. Por el lado de los Leones jugarán de local frente a Atlético de Madrid.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 9 puntos y en el décimo noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 20 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Levante

45′ 2T – Salieron Unai Elgezabal por Jorge Cabello, Kervin Arriaga por Roger Brugué y Goduine Koyalipou por Iván Romero

57′ 2T – Salió Alan Matturro por Víctor García

71′ 2T – Salió Jeremy Toljan por José Luis Morales

Amonestados en Levante:

31′ 1T Kervin Arriaga (Conducta antideportiva), 36′ 1T Oriol Rey (Conducta antideportiva), 37′ 2T Julián Calero (Insultar o desaprobar al árbitro) y 40′ 2T Roger Brugué (Conducta antideportiva)

Cambios en Athletic Bilbao

61′ 2T – Salió Robert Navarro por Unai Gómez

79′ 2T – Salió Nico Williams por Selton Sánchez

80′ 2T – Salió Mikel Jauregizar por Mikel Vesga

86′ 2T – Salió Gorka Guruzeta por Urko Izeta

87′ 2T – Salió Álex Berenguer por Nicolás Serrano

Amonestados en Athletic Bilbao: