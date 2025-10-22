Athletic Bilbao se impone con remontada 3-1 sobre Qarabag

En una actuación destacada, Gorka Guruzeta marcó dos goles, guiando a los Leones hacia una victoria por 3-1 sobre Qarabag en el duelo de la fecha 3 celebrado este miércoles en el estadio la Catedral. Gorka Guruzeta hizo gala de su destreza al concretar dos goles de jugada (39′ 1T y 42′ 2T) y fue una de las piezas clave en la celebración de Athletic Bilbao junto a Robert Navarro, quien disparó en el minuto 24 de la segunda mitad. Pese a que Leandro Andrade encontró la red rival con un remate (0′ 1T), su anotación no logró alterar el marcador final.

Gorka Guruzeta se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Athletic Bilbao mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 15 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Mikel Jauregizar. El mediocampista de Athletic Bilbao acertó 53 pases correctos.

El director técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, planteó una estrategia 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Iñaki Williams, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Gurban Gurbanov se pararon con un esquema 4-5-1 con Mateusz Kochalski bajo los tres palos; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en defensa; Pedro Bicalho, Kady, Camilo Durán, Leandro Andrade y Abdellah Zoubir en la mitad de cancha; y Nariman Akhundzade en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio la Catedral fue Igor Pajac.

Los Leones visitarán a Newcastle United en la próxima jornada. Por el lado de Qarabag jugará de local frente a Chelsea.

Cambios en Athletic Bilbao

37′ 1T – Salió Iñaki Williams por Álex Berenguer

64′ 2T – Salieron Nico Williams por Robert Navarro, Andoni Gorosabel por Jesús Areso y Alejandro Rego por Iñigo Ruiz

80′ 2T – Salió Oihan Sancet por Mikel Vesga

Cambios en Qarabag