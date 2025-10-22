Athletic Bilbao se impone con remontada 3-1 sobre Qarabag

Gorka Guruzeta se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Athletic Bilbao mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 15 pases correctos.
Otro jugador importante en el partido fue Mikel Jauregizar. El mediocampista de Athletic Bilbao acertó 53 pases correctos.
El director técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, planteó una estrategia 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Iñaki Williams, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Gurban Gurbanov se pararon con un esquema 4-5-1 con Mateusz Kochalski bajo los tres palos; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en defensa; Pedro Bicalho, Kady, Camilo Durán, Leandro Andrade y Abdellah Zoubir en la mitad de cancha; y Nariman Akhundzade en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio la Catedral fue Igor Pajac.
Los Leones visitarán a Newcastle United en la próxima jornada. Por el lado de Qarabag jugará de local frente a Chelsea.
Cambios en Athletic Bilbao
- 37′ 1T – Salió Iñaki Williams por Álex Berenguer
- 64′ 2T – Salieron Nico Williams por Robert Navarro, Andoni Gorosabel por Jesús Areso y Alejandro Rego por Iñigo Ruiz
- 80′ 2T – Salió Oihan Sancet por Mikel Vesga
Cambios en Qarabag
- 55′ 2T – Salió Pedro Bicalho por Marko Jankovic
- 56′ 2T – Salió Leandro Andrade por Emmanuel Addai
- 66′ 2T – Salieron Nariman Akhundzade por Tural Bayramov y Camilo Durán por Olexiy Kashchuk
- 78′ 2T – Salió Matheus Silva por Dani Bolt