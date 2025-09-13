Deportes

Athletic Bilbao vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Arsenal, que se jugará el martes 16 de septiembre desde las 10:45 horas en el estadio la Catedral.

Arsenal y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo martes 16 de septiembre desde las 10:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Champions. Horario Athletic Bilbao y Arsenal, según país Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas

Colombia y Perú: 11:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas

Venezuela: 12:45 horas

ESCRITO POR: Redacción deportes