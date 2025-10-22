Athletic Bilbao vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Así llegan Athletic Bilbao y Getafe
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Martínez Valero.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Elche, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe viene de caer en su estadio ante Real Madrid por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 0 a 2.
El local está en el octavo puesto con 14 puntos (4 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 4 PP).
El próximo juego de Athletic Bilbao será uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de este equipo: el derbi vasco frente a Real Sociedad. El duelo se disputará el 1 de noviembre, desde las 11:30 horas, en el estadio Reale Arena.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|24
|9
|8
|0
|1
|11
|2
|Barcelona
|22
|9
|7
|1
|1
|14
|3
|Villarreal
|17
|9
|5
|2
|2
|6
|8
|Athletic Bilbao
|14
|9
|4
|2
|3
|0
|12
|Getafe
|11
|9
|3
|2
|4
|-3
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 11: vs Real Sociedad: 1 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre – 07:00 horas
- Fecha 13: vs Barcelona: 22 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 14: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Getafe en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 11: vs Girona: 31 de octubre – 14:00 horas
- Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 13: vs Atlético de Madrid: 23 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Getafe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas