Athletic Bilbao vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Así llegan Athletic Bilbao y PSG
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions
Athletic Bilbao viene de empatar ante Slavia Praga por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 4 en el arco rival.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG viene de vencer a Tottenham en casa por 5 a 3. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 19 goles y 8 le han convertido.
Horario Athletic Bilbao y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas