La selección de futbol femenino de los Estados Unidos regresó al cetro máximo de los Juegos Olímpicos en París 2024 después de 12 años de sequía. La obtención del quinto oro en ocho ediciones de esta disciplina muestra el dominio abrumador de este país en la prueba, algo que se reforzó con la victoria 1-0 ante Brasil en el Parque de los Príncipes el 10 de agosto pasado.

Y una de las campeonas del equipo que se coronó en Francia, Lynn Williams, reveló un inesperado problema sufrido con la medalla dorada, que obligó un pedido para solicitar una nueva al Comité Olímpico Internacional (COI).

La delantera de 31 años contó a través de sus redes sociales cómo dañó la presea de manera involuntaria. “Pienso que es el momento para contarles la tan esperada pregunta: ¿Cómo rompí mi medalla? ¿Cómo conseguí el posavasos más caro del mundo?”, inició el relato de esta historia.

La futbolista del Gotham, conjunto que milita en la Primera División estadounidense, exhibió en un video subido a su cuenta personal de Tik Tok el metal sin la cinta que va alrededor del cuello y posibilita poder ser colgada: “Había una barra que sostenía la cinta en mi cuello. Obviamente, todos ustedes me vieron agitando la cosa”. En ese precisó instante, insertó una serie de imágenes, donde se la ve a Williams revoleando la medalla por los aires, mientras realiza una serie de giros en el lugar.

Sin embargo, aclaró que no fue esto lo que causó la rotura: “Irónicamente, así no fue como se rompió. Estoy segura de que no ayudó, pero así no fue como se rompió”. “La tenía en mi hombro como un pequeño bolso y solo estaba saltando, bailando y salté y simplemente se cayó. Así que todos estaban bailando y yo andaba por ahí tratando de recoger mi medalla del suelo”, explicó Williams.

A continuación, mostró la abolladura causada por el impacto contra la superficie, un detalle diferencial sobre el resto en su mirada: “Así que es más única. La pequeña barra se ha ido, así que no sé qué pasó. La barra se aflojó y se cayó”. En este sentido, le echó la culpa a los responsables del armado de este tipo de objetos: “Como dije, probablemente agitarla no ayudó, pero pienso que deberían haberlas hecho mejor. Deberían haberlas hecho más resistentes, y honestamente no se me puede culpar por eso. Así que no sé si la voy a arreglar”.