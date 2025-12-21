Atlético de Madrid aplastó a Girona con un 3 a 0

En el estadio Municipal de Montilivi, el Atleti superó cómodamente a Girona con un marcador 3-0, en el duelo que jugaron por la fecha 17 de la Liga. Atlético de Madrid tomó la iniciativa con la precisa definición a cargo de Koke al minuto 12 del primer tiempo. Acto seguido, la visita amplió su margen en el minuto 37 de la misma etapa con una imponente jugada de Conor Gallagher. En un excelente momento de juego, Antoine Griezmann alcanzó el tercer gol después de una jugada, estableciendo el 3-0 en el minuto 46 de la segunda parte.

Una gran jugada de el Atleti, a los 46 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Antoine Griezmann. Con un centro de Giacomo Raspadori, el delantero conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.

Koke se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Atlético de Madrid metió 1 gol, efectuó 56 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Pablo Barrios fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Atlético de Madrid fue preciso con 76 pases efectivos, robó 4 pelotas y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, propuso una formación 4-5-1 con Paulo Gazzaniga en el arco; Alejandro Francés, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en la línea defensiva; Viktor Tsygankov, Arnau Martinez, Axel Witsel, Iván Martín y Joel Roca en el medio; y Vladyslav Vanat en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en la delantera.

El árbitro José Guzmán Mansilla fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Municipal de Montilivi.

En la siguiente fecha Girona se enfrentará de visitante ante Mallorca, mientras que el Atleti jugará de visitante frente a Real Sociedad.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 15 puntos y se ubica en el décimo octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 37 unidades y está en el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Girona

45′ 2T – Salió Joel Roca por Yáser Asprilla

60′ 2T – Salieron Arnau Martinez por Bryan Gil y Alejandro Francés por Hugo Rincón

70′ 2T – Salieron Viktor Tsygankov por Jhon Solis y Iván Martín por Thomas Lemar

Amonestados en Girona:

11′ 2T Arnau Martinez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 38′ 2T Thomas Lemar

Cambios en Atlético de Madrid

27′ 1T – Salió Nicolás González por Conor Gallagher

76′ 2T – Salieron Conor Gallagher por Robin Le Normand y Julián Álvarez por Thiago Almada

77′ 2T – Salió Marcos Llorente por Antoine Griezmann

82′ 2T – Salió Alexander Sorloth por Giacomo Raspadori

Amonestado en Atlético de Madrid: