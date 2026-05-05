Atlético de Madrid cae en la vuelta ante Arsenal y no logra llegar a la final

En la llave 2 de la Champions, los Gunners ejercieron de anfitriones en Highbury y terminaron con un estrecho triunfo de 1 a 0 sobre el Atleti. Bukayo Saka aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 44 del primer tiempo.

Después de una jugada individual sobre la derecha, el volante remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

El desempeño Bukayo Saka lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Arsenal metió 1 gol, efectuó 18 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Declan Rice también jugó un buen partido. El volante de Arsenal efectuó 59 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Arsenal, Mikel Arteta, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en la línea defensiva; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard en el medio; y Viktor Gyökeres en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Simeone salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la delantera.

Daniel Siebert fue designado como el árbitro principal del encuentro en Highbury.

Atlético de Madrid no pudo superar la presión en la revancha y se quedó en el camino después de haber empatado con Arsenal en el partido de ida. La conquista por el título será el próximo sábado 30 de mayo frente a PSG o Bayern Múnich.

Cambios en Arsenal

57′ 2T – Salieron Riccardo Calafiori por Piero Hincapié, Eberechi Eze por Martin Odegaard y Bukayo Saka por Noni Madueke

73′ 2T – Salió Myles Lewis-Skelly por Martín Zubimendi

82′ 2T – Salió Leandro Trossard por Gabriel Martinelli

Amonestado en Arsenal:

49′ 2T Kepa Arrizabalaga

Cambios en Atlético de Madrid

56′ 2T – Salieron Giuliano Simeone por Johnny Cardoso, Robin Le Normand por Alexander Sorloth y Ademola Lookman por Nahuel Molina

65′ 2T – Salieron Julián Álvarez por Thiago Almada y Antoine Griezmann por Álex Baena

Amonestados en Atlético de Madrid: