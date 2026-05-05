Atlético de Madrid cae en la vuelta ante Arsenal y no logra llegar a la final

Después de una jugada individual sobre la derecha, el volante remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.
El desempeño Bukayo Saka lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Arsenal metió 1 gol, efectuó 18 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Declan Rice también jugó un buen partido. El volante de Arsenal efectuó 59 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
El estratega de Arsenal, Mikel Arteta, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en la línea defensiva; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard en el medio; y Viktor Gyökeres en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Diego Simeone salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la delantera.
Daniel Siebert fue designado como el árbitro principal del encuentro en Highbury.
Atlético de Madrid no pudo superar la presión en la revancha y se quedó en el camino después de haber empatado con Arsenal en el partido de ida. La conquista por el título será el próximo sábado 30 de mayo frente a PSG o Bayern Múnich.
Cambios en Arsenal
- 57′ 2T – Salieron Riccardo Calafiori por Piero Hincapié, Eberechi Eze por Martin Odegaard y Bukayo Saka por Noni Madueke
- 73′ 2T – Salió Myles Lewis-Skelly por Martín Zubimendi
- 82′ 2T – Salió Leandro Trossard por Gabriel Martinelli
Amonestado en Arsenal:
- 49′ 2T Kepa Arrizabalaga
Cambios en Atlético de Madrid
- 56′ 2T – Salieron Giuliano Simeone por Johnny Cardoso, Robin Le Normand por Alexander Sorloth y Ademola Lookman por Nahuel Molina
- 65′ 2T – Salieron Julián Álvarez por Thiago Almada y Antoine Griezmann por Álex Baena
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 35′ 2T Marc Pubill (Conducta antideportiva), 47′ 2T Diego Simeone (Insultar o desaprobar al árbitro) y 49′ 2T Koke (Conducta antideportiva)