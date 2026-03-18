Atlético de Madrid cayó 3-2 ante Tottenham, pero igual clasificó

Por la llave 6 de la Champions, el volante Xavi Simons consiguió marcar por duplicado para Tottenham, que venció 3-2 a el Atleti. La tensión estuvo presente durante todo el partido, con un final que mantuvo a todos en suspenso y un tanteador que reflejó momentáneamente la igualdad entre ambos equipos. La puntería de Kolo Muani (29′ 1T) y Xavi Simons (6′ 2T y 44′ 2T, de penal) sentenció el desenlace del encuentro, mientras que Julián Álvarez (1′ 2T) y Dávid Hancko (29′ 2T) fueron quienes pudieron marcar para Atlético de Madrid.Un momento destacado del partido fue el gol de Xavi Simons en el minuto 6 del segundo tiempo. El volante anotó en la red del arquero rival un golazo justo en el palo izquierdo, tras recibir una asistencia de Archie Gray.

El protagonismo de Xavi Simons lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Tottenham metió 2 goles, efectuó 42 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.

Otro de los futbolistas clave en el Tottenham Hotspur Stadium fue Julián Álvarez. El delantero de Atlético de Madrid convirtió 1 gol, pateó 7 veces al arco ante Tottenham y dio 20 pases correctos.

El entrenador de Tottenham, Igor Tudor, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Guglielmo Vicario en el arco; Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Dragusin, Micky van de Ven y Djed Spence en la línea defensiva; Xavi Simons, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Mathys Tel en el medio; y Kolo Muani en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Julián Álvarez y Antoine Griezmann en la delantera.

El partido en el Tottenham Hotspur Stadium fue dirigido por el árbitro Daniel Siebert.

Aunque cayó en la vuelta ante Tottenham, Atlético de Madrid se clasifica a Cuartos de Final gracias a su victoria en el partido de ida.

Cambios en Tottenham

65′ 2T – Salió Radu Dragusin por Destiny Udogie

73′ 2T – Salió Pedro Porro por Lucas Bergvall

80′ 2T – Salieron Archie Gray por Conor Gallagher, Mathys Tel por Callum Olusesi y Cristian Romero por Kevin Danso

Amonestados en Tottenham:

3′ 2T Igor Tudor (Insultar o desaprobar al árbitro), 11′ 2T Pedro Porro (Insultar o desaprobar al árbitro), 13′ 2T Guglielmo Vicario (Insultar o desaprobar al árbitro), 24′ 2T Cristian Romero (Conducta antideportiva) e 26′ 2T Destiny Udogie (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

62′ 2T – Salió Ademola Lookman por Alexander Sorloth

63′ 2T – Salió Nahuel Molina por Koke

83′ 2T – Salió Julián Álvarez por Nicolás González

84′ 2T – Salió Antoine Griezmann por Álex Baena

86′ 2T – Salió Giuliano Simeone por José María Giménez

Amonestados en Atlético de Madrid: