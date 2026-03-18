Atlético de Madrid cayó 3-2 ante Tottenham, pero igual clasificó

El protagonismo de Xavi Simons lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Tottenham metió 2 goles, efectuó 42 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.
Otro de los futbolistas clave en el Tottenham Hotspur Stadium fue Julián Álvarez. El delantero de Atlético de Madrid convirtió 1 gol, pateó 7 veces al arco ante Tottenham y dio 20 pases correctos.
El entrenador de Tottenham, Igor Tudor, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Guglielmo Vicario en el arco; Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Dragusin, Micky van de Ven y Djed Spence en la línea defensiva; Xavi Simons, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Mathys Tel en el medio; y Kolo Muani en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Julián Álvarez y Antoine Griezmann en la delantera.
El partido en el Tottenham Hotspur Stadium fue dirigido por el árbitro Daniel Siebert.
Aunque cayó en la vuelta ante Tottenham, Atlético de Madrid se clasifica a Cuartos de Final gracias a su victoria en el partido de ida.
Cambios en Tottenham
- 65′ 2T – Salió Radu Dragusin por Destiny Udogie
- 73′ 2T – Salió Pedro Porro por Lucas Bergvall
- 80′ 2T – Salieron Archie Gray por Conor Gallagher, Mathys Tel por Callum Olusesi y Cristian Romero por Kevin Danso
Amonestados en Tottenham:
- 3′ 2T Igor Tudor (Insultar o desaprobar al árbitro), 11′ 2T Pedro Porro (Insultar o desaprobar al árbitro), 13′ 2T Guglielmo Vicario (Insultar o desaprobar al árbitro), 24′ 2T Cristian Romero (Conducta antideportiva) e 26′ 2T Destiny Udogie (Conducta antideportiva)
Cambios en Atlético de Madrid
- 62′ 2T – Salió Ademola Lookman por Alexander Sorloth
- 63′ 2T – Salió Nahuel Molina por Koke
- 83′ 2T – Salió Julián Álvarez por Nicolás González
- 84′ 2T – Salió Antoine Griezmann por Álex Baena
- 86′ 2T – Salió Giuliano Simeone por José María Giménez
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 27′ 1T Matteo Ruggeri (Conducta antideportiva), 10′ 2T Ademola Lookman (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Alexander Sorloth (Sujetar al rival para impedirle avanzar)