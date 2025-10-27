Atlético de Madrid da un golpe de autoridad venciendo a Betis por 2 a 0

Los Verdiblancos y el Atleti se enfrentaron en la fecha 10 de la Liga y el equipo visitante se quedó la victoria por 2 a 0. La primera anotación llegó con Giuliano Simeone a los 3 minutos de la primera mitad, a través de una ejecución brillante. Álex Baena selló el 2-0 definitivo cuando el cronómetro marcaba el minuto 45 de la misma etapa.

Un momento destacado del partido fue el gol de Giuliano Simeone en el minuto 3 del primer tiempo. El volante aseguró su conquista tras una jugada en solitario desde la derecha. Un magistral disparo desde la puerta del área envió el balón junto al poste izquierdo del arco custodiado por Pau López Sabata.

Betis no pudo descontar debido a que Abde Ezzalzouli estrelló un disparo contra el palo a los 58 minutos del segundo tiempo.

El protagonismo de Giuliano Simeone lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Atlético de Madrid metió 1 gol y efectuó 25 pases correctos.

También fue clave en el estadio Benito Villamarín, Koke. El volante de Atlético de Madrid se destacó frente a Betis ya que dio 41 pases correctos.

El entrenador de Betis, Manuel Pellegrini, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Pau López en el arco; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Ricardo Rodrí­guez en la línea defensiva; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals y Abde Ezzalzouli en el medio; y Juan Hernández en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez y Dávid Hancko en defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González en la mitad de cancha; y Julián Álvarez y Álex Baena en la delantera.

El partido en el estadio Benito Villamarín fue dirigido por el árbitro Juan Martínez Munuera.

Por la próxima fecha, los Verdiblancos recibirán a Mallorca. Por otro lado, el Atleti recibirá a Sevilla.

El local está en el sexto puesto con 16 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Betis

45′ 2T – Salió Marc Roca por Giovani Lo Celso

68′ 2T – Salieron Ricardo Rodrí­guez por Júnior Firpo y Héctor Bellerín por Aitor Ruibal

75′ 2T – Salieron Pablo Fornals por Nelson Deossa y Juan Hernández por Cédric Bakambu

Amonestados en Betis:

39′ 2T Giovani Lo Celso (Insultar o desaprobar al árbitro) y 45′ 2T Sofyan Amrabat (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Atlético de Madrid

54′ 2T – Salió Pablo Barrios por Conor Gallagher

59′ 2T – Salieron Julián Álvarez por Alexander Sorloth y Álex Baena por Antoine Griezmann

81′ 2T – Salieron Koke por Thiago Almada y Giuliano Simeone por Nahuel Molina

Amonestado en Atlético de Madrid: