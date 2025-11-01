Atlético de Madrid golea 3-0 a Sevilla

Este sábado, el Atleti dio un verdadero espectáculo de fútbol al vencer a los Sevillistas por 3 a 0 en la fecha 11 de la Liga. Primero fue Julián Álvarez quien abrió la cuenta con un gol desde el punto penal al minuto 19 de la segunda mitad. Ya en el minuto 31 de la misma etapa Thiago Almada logró ampliar la distancia (gol de de jugada) y, minutos más tarde, Antoine Griezmann superó al arquero rival y sentenció el 3 a 0 al minuto 44 del mismo tiempo.

Una gran jugada de el Atleti, a los 44 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Antoine Griezmann. Thiago Almada le cedió el balón al delantero, que sacó un latigazo desde el semicírculo al palo derecho.

A los 36 minutos del primer tiempo, el volante Nicolás González tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

El mejor jugador del partido fue Thiago Almada. El centrocampista de Atlético de Madrid marcó 1 gol e hizo 14 pases claves.

Antoine Griezmann se destacó también en el estadio el Metropolitano. El atacante de Atlético de Madrid anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 2 oportunidades y efectuó 6 pases correctos.

El técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, propuso una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, José María Giménez, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena y Nicolás González en el medio; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Matías Almeyda salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Odysseas Vlachodimos bajo los tres palos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcão y Gabriel Suazo en defensa; Batista Mendy, Djibril Sow, Juanlu Sánchez, Peque Fernández y Ruben Vargas en la mitad de cancha; y Isaac Romero en la delantera.

Francisco Hernández Maeso fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.

El próximo partido de el Atleti en el campeonato será como local ante Levante, mientras que los Sevillistas recibirán a Osasuna.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 22 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 13 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Atlético de Madrid

67′ 2T – Salieron Alexander Sorloth por Thiago Almada y Nicolás González por Conor Gallagher

72′ 2T – Salió Álex Baena por Antoine Griezmann

85′ 2T – Salieron Giuliano Simeone por Giacomo Raspadori y Julián Álvarez por Nahuel Molina

Cambios en Sevilla

45′ 2T – Salieron César Azpilicueta por Tanguy Nianzou y Batista Mendy por Nemanja Gudelj

70′ 2T – Salió Juanlu Sánchez por Akor Adams

78′ 2T – Salieron Peque Fernández por Alfon González y Isaac Romero por Chidera Ejuke

Amonestados en Sevilla: