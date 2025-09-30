Atlético de Madrid golea 5-1 a Eintracht Frankfurt

El Atleti fue letal y aplastó 5 a 1 a E. Frankfurt, en la fecha 2 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Giacomo Raspadori (3′ 1T), Robin Le Normand (32′ 1T), Antoine Griezmann (45′ 1T), Giuliano Simeone (24′ 2T) y Julián Álvarez (36′ 2T, de penal). Mientras que el gol de visitante lo hizo Jonathan Burkardt (11′ 2T).

Una gran jugada de el Atleti, a los 24 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Giuliano Simeone. Julián Álvarez logró asistir con un pase al volante, quien con un remate de cabeza logró anotar sobre el palo izquierdo del arco rival.

El mejor jugador del partido fue Julián Álvarez. El atacante de Atlético de Madrid anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 4 oportunidades y efectuó 29 pases correctos.

Antoine Griezmann fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Atlético de Madrid marcó 1 gol y dio 35 pases correctos y buscó 5 veces el arco contrario.

El técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, propuso una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios y Antoine Griezmann en el medio; y Giacomo Raspadori y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Dino Toppmoller salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Kauã Santos bajo los tres palos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en defensa; Fares Chaibi, Ellyes Skhiri, Ritsu Doan, Can Uzun y Ansgar Knauff en la mitad de cancha; y Jonathan Burkardt en la delantera.

Slavko Vincic fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.

El próximo partido de el Atleti en el campeonato será como visitante ante Arsenal, mientras que E. Frankfurt recibirá a Liverpool.

Cambios en Atlético de Madrid

54′ 2T – Salió Giacomo Raspadori por Koke

74′ 2T – Salieron Pablo Barrios por Nicolás González y Giuliano Simeone por Nahuel Molina

89′ 2T – Salieron Julián Álvarez por Álex Baena y Antoine Griezmann por Carlos Martín

Amonestado en Atlético de Madrid:

12′ 1T Clément Lenglet (Conducta antideportiva)

Cambios en Eintracht Frankfurt

57′ 2T – Salieron Can Uzun por Hugo Larsson, Ellyes Skhiri por Oscar Hojlund y Nnamdi Collins por Aurele Amenda

71′ 2T – Salió Nathaniel Brown por Jean Bahoya

73′ 2T – Salió Ritsu Doan por Mario Götze

Amonestado en Eintracht Frankfurt: