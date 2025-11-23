Atlético de Madrid le ganó 1-0 a Getafe con un autogol de Domingos Duarte

En el minuto 93 del segundo tiempo, Mauro Arambarri pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Getafe se perdió el empate.
Nicolás González se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Atlético de Madrid efectuó 13 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Matteo Ruggeri. El zaguero de Atlético de Madrid fue importante al ganar 3 pelotas.
El director técnico de Getafe, José Bordalás, planteó una estrategia 5-3-2 con David Soria en el arco; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la línea defensiva; Luis Milla, Mario Martín y Mauro Arambarri en el medio; y Borja Mayoral y Adrián Liso en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Diego Simeone se pararon con un esquema 4-4-2 con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en defensa; Marcos Llorente, Koke, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Julián Álvarez y Álex Baena en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue Guillermo Cuadra Fernández.
El Geta recibirá a Elche en la próxima jornada. Por el lado de el Atleti jugará de local frente a Real Oviedo.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 17 puntos y en el séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Getafe
- 75′ 2T – Salieron Abdelkabir Abqar por Kiko Femenía y Adrián Liso por Coba da Costa
- 85′ 2T – Salió Mario Martín por Alex Sancris
- 86′ 2T – Salió Juan Iglesias por Juanmi
- 89′ 2T – Salió Luis Milla por Javi Muñoz
Amonestados en Getafe:
- 39′ 1T Abdelkabir Abqar (Reiteración de faltas) y 33′ 2T Mario Martín (Conducta antideportiva)
Cambios en Atlético de Madrid
- 13′ 1T – Salió Marcos Llorente por Antoine Griezmann
- 58′ 2T – Salieron Koke por Alexander Sorloth y Julián Álvarez por Giacomo Raspadori
- 67′ 2T – Salió Nicolás González por Dávid Hancko
- 68′ 2T – Salió Matteo Ruggeri por Conor Gallagher
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 3′ 2T Julián Álvarez (Conducta antideportiva), 11′ 2T José María Giménez (Conducta antideportiva) y 35′ 2T Juan Musso (Insultar o desaprobar al árbitro)