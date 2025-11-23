Atlético de Madrid le ganó 1-0 a Getafe con un autogol de Domingos Duarte

El Atleti ganó en el estadio Coliseum Alfonso Pérez y un solitario gol fue suficiente para derrotar a el Geta en la fecha 13 de la Liga. En el minuto 36 del segundo tiempo, la paridad del duelo se rompió cuando Domingos Duarte convirtió en su propia valla. Getafe no pudo cambiar el curso del partido y terminó perdiendo.

En el minuto 93 del segundo tiempo, Mauro Arambarri pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Getafe se perdió el empate.

Nicolás González se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Atlético de Madrid efectuó 13 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Matteo Ruggeri. El zaguero de Atlético de Madrid fue importante al ganar 3 pelotas.

El director técnico de Getafe, José Bordalás, planteó una estrategia 5-3-2 con David Soria en el arco; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la línea defensiva; Luis Milla, Mario Martín y Mauro Arambarri en el medio; y Borja Mayoral y Adrián Liso en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Diego Simeone se pararon con un esquema 4-4-2 con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en defensa; Marcos Llorente, Koke, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Julián Álvarez y Álex Baena en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue Guillermo Cuadra Fernández.

El Geta recibirá a Elche en la próxima jornada. Por el lado de el Atleti jugará de local frente a Real Oviedo.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 17 puntos y en el séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Getafe

75′ 2T – Salieron Abdelkabir Abqar por Kiko Femenía y Adrián Liso por Coba da Costa

85′ 2T – Salió Mario Martín por Alex Sancris

86′ 2T – Salió Juan Iglesias por Juanmi

89′ 2T – Salió Luis Milla por Javi Muñoz

Amonestados en Getafe:

39′ 1T Abdelkabir Abqar (Reiteración de faltas) y 33′ 2T Mario Martín (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

13′ 1T – Salió Marcos Llorente por Antoine Griezmann

58′ 2T – Salieron Koke por Alexander Sorloth y Julián Álvarez por Giacomo Raspadori

67′ 2T – Salió Nicolás González por Dávid Hancko

68′ 2T – Salió Matteo Ruggeri por Conor Gallagher

Amonestados en Atlético de Madrid: