Atlético de Madrid marcó dos veces en la victoria ante Villarreal en el estadio el Metropolitano

El delantero Nicolas Pépé de Villarreal estrelló un disparo en el poste en el minuto 46 del primer tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.
La figura del encuentro fue Pablo Barrios. El volante de Atlético de Madrid se destacó frente a Villarreal ya que convirtió 1 gol, dio 72 pases correctos y pateó 2 veces al arco.
Marcos Llorente también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Atlético de Madrid fue importante debido a que recuperó 3 pelotas.
El entrenador de Atl. Madrid, Diego Simeone, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Nicolás González en el medio; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Marcelino García Toral se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Tajon Buchanan, Thomas Partey, Dani Parejo y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Georges Mikautadze y Nicolas Pépé en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue José Munuera Montero.
El Atleti visitará a Mallorca en la próxima jornada, mientras que el Submarino amarillo recibirá a Osasuna en el estadio Estadio de la Cerámica.
El local está en el noveno puesto con 5 puntos, mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Atlético de Madrid
- 45′ 2T – Salió Julián Álvarez por Alexander Sorloth
- 75′ 2T – Salieron Nicolás González por Conor Gallagher y Matteo Ruggeri por Dávid Hancko
- 76′ 2T – Salió Robin Le Normand por Marc Pubill
- 82′ 2T – Salió Dávid Hancko por Javi Galán
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 31′ 1T Julián Álvarez (Conducta antideportiva) y 27′ 2T Matteo Ruggeri (Conducta antideportiva)
Cambios en Villarreal
- 62′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Ayoze Pérez y Alberto Moleiro por Santi Comesaña
- 63′ 2T – Salió Thomas Partey por Pape Gueye
- 78′ 2T – Salieron Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi y Sergi Cardona por Alfonso Pedraza
Amonestados en Villarreal:
- 23′ 1T Dani Parejo (Conducta antideportiva), 19′ 2T Renato Veiga (Conducta antideportiva), 38′ 2T Álvaro Mouriño (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Alfonso Pedraza (Conducta antideportiva)