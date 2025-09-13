Atlético de Madrid marcó dos veces en la victoria ante Villarreal en el estadio el Metropolitano

El marcador se mantuvo cerrado para el Submarino amarillo, que no logró anotar y se fue del estadio el Metropolitano con una derrota por 2 a 0 en el enfrentamiento con el Atleti correspondiente a la fecha 4 de la Liga. Pablo Barrios fue el encargado de romper el empate al minuto 8 del primer tiempo, mientras que Nicolás González amplió la brecha en el minuto 6 de la segunda mitad, asegurando así el triunfo para Atlético de Madrid.

El delantero Nicolas Pépé de Villarreal estrelló un disparo en el poste en el minuto 46 del primer tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.

La figura del encuentro fue Pablo Barrios. El volante de Atlético de Madrid se destacó frente a Villarreal ya que convirtió 1 gol, dio 72 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

Marcos Llorente también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Atlético de Madrid fue importante debido a que recuperó 3 pelotas.

El entrenador de Atl. Madrid, Diego Simeone, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Nicolás González en el medio; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Marcelino García Toral se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Tajon Buchanan, Thomas Partey, Dani Parejo y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Georges Mikautadze y Nicolas Pépé en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue José Munuera Montero.

El Atleti visitará a Mallorca en la próxima jornada, mientras que el Submarino amarillo recibirá a Osasuna en el estadio Estadio de la Cerámica.

El local está en el noveno puesto con 5 puntos, mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Atlético de Madrid

45′ 2T – Salió Julián Álvarez por Alexander Sorloth

75′ 2T – Salieron Nicolás González por Conor Gallagher y Matteo Ruggeri por Dávid Hancko

76′ 2T – Salió Robin Le Normand por Marc Pubill

82′ 2T – Salió Dávid Hancko por Javi Galán

Amonestados en Atlético de Madrid:

31′ 1T Julián Álvarez (Conducta antideportiva) y 27′ 2T Matteo Ruggeri (Conducta antideportiva)

Cambios en Villarreal

62′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Ayoze Pérez y Alberto Moleiro por Santi Comesaña

63′ 2T – Salió Thomas Partey por Pape Gueye

78′ 2T – Salieron Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi y Sergi Cardona por Alfonso Pedraza

Amonestados en Villarreal: