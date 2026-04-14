Atlético de Madrid no ganó, pero le alcanzó para clasificar con un 2-1

El partido por la llave 3 de la Champions, disputado este martes, terminó 1 a 2 a favor del equipo visitante. Barcelona construyó una ventaja de 2-0 con dos goles de jugada. Lamine Yamal encontró la red a los 3 minutos del primer tiempo, mientras que Ferran Torres convirtió el segundo tanto en el minuto 23 de la misma etapa. A pesar de los esfuerzos de Atlético de Madrid por cambiar el curso del juego, solo pudieron anotar una vez con un disparo convertido por Ademola Lookman cuando transcurrían 30′ de la misma mitad.

La figura del partido fue Ferran Torres. El delantero de Barcelona mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 19 pases correctos.

Lamine Yamal también jugó un buen partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 44 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de Atl. Madrid, Diego Simeone, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Juan Musso en el arco; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en el medio; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Hans Flick salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y João Cancelo en defensa; Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Fermín López en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Metropolitano fue Clément Turpin.

El Atleti hizo valer el resultado de la ida y este martes consiguió su billete a Semifinales de la Champions.

Cambios en Atlético de Madrid

65′ 2T – Salieron Ademola Lookman por Nicolás González y Giuliano Simeone por Álex Baena

75′ 2T – Salió Antoine Griezmann por Alexander Sorloth

88′ 2T – Salieron Koke por Johnny Cardoso, João Cancelo por Ronald Araújo y Dani Olmo por Roony Bardghji

Cambios en Barcelona

67′ 2T – Salieron Ferran Torres por Robert Lewandowski y Fermín López por Marcus Rashford

80′ 2T – Salió Gavi por Frenkie de Jong

Amonestado en Barcelona:

26′ 2T Gavi (Conducta antideportiva)

Expulsado en Barcelona: