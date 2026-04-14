Atlético de Madrid no ganó, pero le alcanzó para clasificar con un 2-1

La figura del partido fue Ferran Torres. El delantero de Barcelona mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 19 pases correctos.
Lamine Yamal también jugó un buen partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 44 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.
El estratega de Atl. Madrid, Diego Simeone, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Juan Musso en el arco; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en el medio; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Hans Flick salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y João Cancelo en defensa; Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Fermín López en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Metropolitano fue Clément Turpin.
El Atleti hizo valer el resultado de la ida y este martes consiguió su billete a Semifinales de la Champions.
Cambios en Atlético de Madrid
- 65′ 2T – Salieron Ademola Lookman por Nicolás González y Giuliano Simeone por Álex Baena
- 75′ 2T – Salió Antoine Griezmann por Alexander Sorloth
- 88′ 2T – Salieron Koke por Johnny Cardoso, João Cancelo por Ronald Araújo y Dani Olmo por Roony Bardghji
Cambios en Barcelona
- 67′ 2T – Salieron Ferran Torres por Robert Lewandowski y Fermín López por Marcus Rashford
- 80′ 2T – Salió Gavi por Frenkie de Jong
Amonestado en Barcelona:
- 26′ 2T Gavi (Conducta antideportiva)
Expulsado en Barcelona:
- 34′ 2T Eric García (Roja directa)