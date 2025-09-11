Atlético de Madrid recibirá a Villarreal por la fecha 4

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga se jugará el próximo sábado 13 de septiembre a las 13:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y Villarreal

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid consiguió sólo un punto en su último partido frente a Alavés, tras igualar 1-1. En las 2 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Celta..

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo séptimo puesto con 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (2 PG – 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 4 Barcelona 7 3 2 1 0 4 17 Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 -1

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 5: vs Mallorca: 21 de septiembre – 08:15 horas

Fecha 6: vs Rayo Vallecano: 24 de septiembre – 13:30 horas

Fecha 7: vs Real Madrid: 27 de septiembre – 08:15 horas

Fecha 8: vs Celta: 5 de octubre – 13:00 horas

Fecha 9: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 5: vs Osasuna: 20 de septiembre – 10:30 horas

Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre – 13:30 horas

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre – 13:00 horas

Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre – 13:00 horas

Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Villarreal, según país