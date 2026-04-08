Atlético de Madrid se quedó con el triunfo 2-0 en la ida

Por la llave 3 de la Champions, el Atleti se quedó este miércoles con el duelo disputado ante los Blaugranas con un 0-2. Julián Álvarez fue quién abrió la ventaja para Atlético de Madrid en el minuto 44 del primer tiempo, mientras que Alexander Sorloth no perdonó al portero rival para liquidar el resultado del partido en el minuto 24 de la segunda mitad.

Un momento destacado del partido fue el gol de Alexander Sorloth en el minuto 24 del segundo tiempo. Después de recibir un centro de Matteo Ruggeri, el delantero remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.

Barcelona disparó muchas veces más al arco que su rival (21 remates) pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado y se quedó sin la victoria.

La figura del encuentro fue Juan Musso. El arquero de Atlético de Madrid tuvo un gran rendimiento frente a Barcelona debido a que atajó 6 disparos y realizó 19 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Camp Nou fue Julián Álvarez. El delantero de Atlético de Madrid convirtió 1 gol, pateó 2 veces al arco ante Barcelona y dio 20 pases correctos.

El entrenador de Barcelona, Hans Flick, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y João Cancelo en la línea defensiva; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Marcus Rashford en el medio; y Robert Lewandowski en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue István Kovács.

Con este resultado favorable en el partido de ida, el Atleti llegará con ventaja ante los Blaugranas para clasificar a Semifinales de la competencia. El martes 14 de abril es la fecha prevista para el partido de vuelta.

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Pedri por Gavi y Robert Lewandowski por Fermín López

72′ 2T – Salieron Marcus Rashford por Ferran Torres y Jules Koundé por Ronald Araújo

85′ 2T – Salió João Cancelo por Alejandro Balde

Amonestados en Barcelona:

19′ 2T Gavi (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y ‘ João Cancelo (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Barcelona:

43′ 1T Pau Cubarsi (Roja directa)

Cambios en Atlético de Madrid

31′ 1T – Salió Dávid Hancko por Marc Pubill

59′ 2T – Salieron Ademola Lookman por Alexander Sorloth y Koke por Álex Baena

78′ 2T – Salió Antoine Griezmann por Nicolás González

79′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Thiago Almada

Amonestados en Atlético de Madrid: