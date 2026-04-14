Atlético de Madrid vs. Barcelona: Sigue en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid recibirá este martes al FC Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, en un duelo que promete alto voltaje y emociones al límite.

El conjunto colchonero, dirigido por Diego Pablo Simeone, llega con una ventaja importante en la serie, luego de imponerse 2-0 en el partido de ida disputado en el Camp Nou. En aquel encuentro, el Atlético mostró solidez defensiva y contundencia en ataque, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth.

Por su parte, el Barcelona está obligado a una auténtica hazaña si quiere seguir con vida en el torneo más importante del fútbol europeo a nivel de clubes. El conjunto blaugrana buscará una remontada que le permita revertir la serie y clasificar nuevamente a las semifinales de la Champions League.

Cabe destacar que ya no cuenta la regla del gol de visitante, por lo que un triunfo del Barcelona por dos goles de diferencia llevaría el partido a tiempos extra y, de persistir la igualdad, la eliminatoria se definiría desde el punto penal. El encuentro se disputará a las 13.00 horas de Guatemala.