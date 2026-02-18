Atlético de Madrid vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Así llegan Atlético de Madrid y Espanyol
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Celta..
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y el marcador favoreció a Espanyol con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 45 puntos (13 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (10 PG – 5 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|45
|23
|14
|3
|6
|18
|4
|Atlético de Madrid
|45
|24
|13
|6
|5
|17
|6
|Espanyol
|35
|24
|10
|5
|9
|-4
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Real Oviedo: 28 de febrero – 14:00 horas
- Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo – 11:30 horas
- Fecha 28: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Espanyol en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Elche: 1 de marzo – 07:00 horas
- Fecha 27: vs Real Oviedo: 9 de marzo – 14:00 horas
- Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas