Atlético de Madrid vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

La previa del choque de Atlético de Madrid ante Espanyol, a disputarse en el Metropolitano el sábado 21 de febrero desde las 14:00 horas.

Atlético de Madrid recibirá a Espanyol, en el marco de la fecha 25 de la Liga, el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 14:00 horas, en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Espanyol

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Celta..

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y el marcador favoreció a Espanyol con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 45 puntos (13 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (10 PG – 5 PE – 9 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34
2 Barcelona 58 24 19 1 4 39
3 Villarreal 45 23 14 3 6 18
4 Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 17
6 Espanyol 35 24 10 5 9 -4

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 26: vs Real Oviedo: 28 de febrero – 14:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo – 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Espanyol en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 26: vs Elche: 1 de marzo – 07:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Oviedo: 9 de marzo – 14:00 horas
  • Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Espanyol, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

