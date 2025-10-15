Atlético de Madrid vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Osasuna y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 18 de octubre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Osasuna

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Celta. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 12 a favor.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de un triunfo 2 a 1 frente a Getafe. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 6 en su arco.

Osasuna no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Osasuna se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG – 1 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 5 Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 5 12 Osasuna 10 8 3 1 4 -1

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Betis: 27 de octubre – 14:00 horas

Fecha 11: vs Sevilla: 1 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 12: vs Levante: 8 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 13: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Celta: 26 de octubre – 11:30 horas

Fecha 11: vs Real Oviedo: 3 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 12: vs Sevilla: 8 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 13: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Osasuna, según país