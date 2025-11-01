Atlético de Madrid vs U. Saint-Gilloise: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Atlético de Madrid vs U. Saint-Gilloise: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Atlético de Madrid y U. Saint-Gilloise se miden en el estadio el Metropolitano el martes 4 de noviembre a las 14:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y U. Saint-Gilloise

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid no pudo ante Arsenal en el Emirates Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise llega a este partido con una derrota por 0 a 4 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 1 derrota, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 9.

Horario Atlético de Madrid y U. Saint-Gilloise, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

