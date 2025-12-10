Atlético de Madrid vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Así llegan Atlético de Madrid y Valencia
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid viene de caer por 1 a 3 frente a Barcelona. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 7 en el arco contrario.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia igualó 1-1 ante Sevilla en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 0 a 3.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 31 puntos (9 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG – 6 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|4
|Atlético de Madrid
|31
|16
|9
|4
|3
|13
|16
|Valencia
|15
|15
|3
|6
|6
|-9
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre – 07:00 horas
- Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 17: vs Mallorca: 19 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Valencia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas