Atlético de Madrid y Barcelona se juegan el liderato: día, hora y dónde ver el partido en Guatemala

El Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizarán este domingo uno de los partidos más atractivos de la temporada, en un enfrentamiento directo por el liderato de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Madrid, donde ambos equipos buscarán conseguir una victoria importante en la lucha por la primera posición del campeonato.

El conjunto azulgrana llega al compromiso con varias bajas por lesión, entre ellas las de Jules Koundé, Dani Olmo y Roony Bardghji. Además, los defensores Eric García y Andreas Christensen continúan con trabajo específico, por lo que su presencia en la convocatoria todavía es una incógnita. El entrenador Hansi Flick definirá los últimos detalles después del entrenamiento de este sábado.

Por su parte, el Atlético de Madrid confía en el buen momento de Julián Álvarez, quien apunta a ser titular frente al club que intentó ficharlo durante el pasado mercado de verano.

El delantero argentino ha recuperado protagonismo en las últimas jornadas, con goles frente al Stuttgart y al Deportivo de La Coruña, y se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas del equipo dirigido por Diego Simeone.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid se disputará este domingo en el estadio Metropolitano, a partir de las 14 horas de Guatemala. Será un compromiso importante para las aspiraciones de ambos clubes, ya que el ganador podría quedarse en solitario con el liderato de la clasificación.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido a través de la cobertura en vivo de Prensa Libre, por DataFactory. Además, el encuentro se podrá ver por Sky Sports y la plataforma de streaming ViX.

Con dos de las plantillas más competitivas del futbol español frente a frente y el liderato en disputa, Barcelona y Atlético de Madrid buscarán una victoria clave en la jornada 12 de LaLiga, en uno de los encuentros más esperados del fin de semana en el Viejo Continente.