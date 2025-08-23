Atlético de Madrid y Elche se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 2 de la Liga, el Atleti y Elche terminaron igualados en el estadio el Metropolitano.

En el primer tiempo, Atlético de Madrid logró abrir el marcador con un gol de Alexander Sorloth en el minuto 7. Sin embargo, Elche igualó las cosas cuando Rafael Mir anotó al minuto 14 de la misma etapa.

El mejor jugador del partido fue Rafael Mir. El atacante de Elche anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 2 oportunidades y efectuó 11 pases correctos.

Alexander Sorloth se destacó también en el estadio el Metropolitano. El atacante de Atlético de Madrid anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 16 pases correctos.

El técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, propuso una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Thiago Almada en el medio; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Eder Sarabia salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Matías Dituro bajo los tres palos; John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas y Álvaro Núñez en defensa; Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Marc Aguado y Germán Valera en la mitad de cancha; y Rafael Mir y Alvaro Rodriguez en la delantera.

César Soto Grado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.

El próximo partido de el Atleti en el campeonato será como visitante ante Alavés, mientras que Elche recibirá a Levante.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 1 punto y se ubica en el décimo tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 2 unidades y está en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Atlético de Madrid

67′ 2T – Salieron Thiago Almada por Giacomo Raspadori y Alexander Sorloth por Conor Gallagher

74′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Nahuel Molina

75′ 2T – Salió Matteo Ruggeri por Javi Galán

Amonestado en Atlético de Madrid:

49′ 2T Diego Simeone (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Elche

45′ 2T – Salió John Donald por Víctor Chust

66′ 2T – Salieron Rafael Mir por André Silva, Rodrigo Mendoza por Martim Neto y Johnny Cardoso por Antoine Griezmann

81′ 2T – Salió Pedro Bigas por Léo Pétrot

84′ 2T – Salió Marc Aguado por Federico Redondo

Amonestados en Elche: