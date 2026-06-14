Australia sorprende a Turquía y arranca con triunfo en el Mundial: así quedó el Grupo D tras la primera fecha

Australia dio una de las primeras campanadas del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Turquía en Vancouver y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo D, donde se ubica en la segunda posición, por detrás de Estados Unidos por diferencia de goles.

El conjunto turco llegaba con altas expectativas y buena parte de su confianza depositada en el talento de Arda Güler. Sin embargo, fueron los australianos quienes golpearon primero con un tanto de Nestory Irankunda al minuto 27.

En el complemento, Turquía asumió el protagonismo, controló más tiempo el balón y generó las llegadas más peligrosas, pero se encontró con una defensa australiana ordenada y un guardameta decisivo, claves para mantener la ventaja.

Cuando el cuadro europeo atravesaba su mejor momento en el partido, Australia encontró espacios y sentenció el encuentro al minuto 75 con una anotación de Connor Metcalfe, asegurando un triunfo que le permite comenzar el Mundial con confianza y dejando a Turquía obligada a reaccionar en sus próximos compromisos.

Así marcha el Grupo D