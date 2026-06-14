Fútbol Internacional
Australia sorprende a Turquía y arranca con triunfo en el Mundial: así quedó el Grupo D tras la primera fecha
Los oceánicos resistieron el dominio turco en la segunda mitad y aprovecharon sus oportunidades para iniciar con tres puntos en el Grupo D.
Nestory Irankunda de Australia celebra el gol que abrió el camino a la victoria ante Turquía en el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: StraffonImages)
Australia dio una de las primeras campanadas del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Turquía en Vancouver y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo D, donde se ubica en la segunda posición, por detrás de Estados Unidos por diferencia de goles.
El conjunto turco llegaba con altas expectativas y buena parte de su confianza depositada en el talento de Arda Güler. Sin embargo, fueron los australianos quienes golpearon primero con un tanto de Nestory Irankunda al minuto 27.
En el complemento, Turquía asumió el protagonismo, controló más tiempo el balón y generó las llegadas más peligrosas, pero se encontró con una defensa australiana ordenada y un guardameta decisivo, claves para mantener la ventaja.
Cuando el cuadro europeo atravesaba su mejor momento en el partido, Australia encontró espacios y sentenció el encuentro al minuto 75 con una anotación de Connor Metcalfe, asegurando un triunfo que le permite comenzar el Mundial con confianza y dejando a Turquía obligada a reaccionar en sus próximos compromisos.
Así marcha el Grupo D