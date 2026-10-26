Balón de Oro 2026: candidatos, nominados y premios que se entregarán en Londres

Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo como protagonistas de la disputa, como ocurrió durante más de una década, la elección del Balón de Oro 2026 se presenta abierta. El inglés Harry Kane, el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal figuran entre los principales candidatos a conquistar el reconocimiento individual más prestigioso del futbol mundial.

La ceremonia se celebrará este lunes en el teatro London Palladium, en Londres, cuando la temporada apenas comienza y el recuerdo del Mundial 2026 sigue reciente. Será la primera vez que la gala se realice fuera de París y en ella se reconocerá a los mejores futbolistas de las categorías masculina y femenina.

El premio, entregado por la revista francesa France Football, tendrá como escenario la capital inglesa en homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del Balón de Oro, en 1956.

La identidad del ganador continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la ceremonia. Hasta ahora no han trascendido indicios claros sobre el resultado de la votación, por lo que las especulaciones se mantienen abiertas.

Las últimas dos ediciones demostraron que las previsiones no siempre se cumplen. En el 2024, cuando el brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, parecía encaminado al reconocimiento, el español Rodri Hernández, del Manchester City, terminó conquistando el galardón.

Aquella decisión provocó el descontento del Real Madrid, que no asistió a esa ceremonia ni a la edición siguiente.

En el 2025, Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, se impuso en una elección en la que también figuraba como candidato destacado Lamine Yamal.

Los criterios de valoración han variado a lo largo de la historia. Algunos votantes dan mayor importancia a los goles, otros a la influencia de los jugadores en el funcionamiento de sus equipos y otros a los títulos conquistados.

Kane y Mbappé destacan por sus goles

Harry Kane llega a la elección respaldado por sus cifras goleadoras. El delantero inglés anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich durante la temporada anterior.

Kylian Mbappé también presenta números destacados. El atacante francés marcó 42 goles en 44 encuentros con el Real Madrid y acumula 22 anotaciones en sus participaciones mundialistas, según las cifras consignadas para esta edición.

Por su parte, Lamine Yamal basa sus aspiraciones en su capacidad para desequilibrar, su influencia en el Barcelona y los títulos obtenidos con el conjunto azulgrana y la selección española.

Otros futbolistas que aparecen en la conversación son Erling Haaland, del Manchester City, y Lionel Messi, máximo ganador histórico del Balón de Oro, quien a sus 39 años continúa destacando por su capacidad goleadora.

España también cuenta con otros aspirantes, como Rodri Hernández, reconocido como el mejor jugador del Mundial, y Fabián Ruiz, quien ha acumulado títulos con el París Saint-Germain y la selección española.

Otros nominados al Balón de Oro masculino

Entre los futbolistas incluidos en la lista de candidatos figuran Jude Bellingham, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Bruno Fernandes, Dayot Upamecano, Declan Rice, Ferran Torres, Gabriel Magalhães, João Neves, Julián Quiñones, Lautaro Martínez, Luis Díaz, Marc Cucurella, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Pau Cubarsí, Sadio Mané, Vinícius Júnior, Vitinha, William Saliba y Willian Pacho.

El ganador del premio masculino será elegido por un jurado integrado por 100 periodistas, uno de cada uno de los países mejor clasificados en el ranquin de la FIFA. En la categoría femenina participarán 50 periodistas.

España busca prolongar su dominio en el Balón de Oro femenino

El futbol español también tendrá una presencia destacada en la elección femenina. Alexia Putellas, Cata Coll, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi León y Patri Guijarro figuran entre las aspirantes al reconocimiento.

Las futbolistas españolas han dominado el premio durante los últimos cinco años. Alexia Putellas lo ganó en el 2021 y el 2022, mientras que Aitana Bonmatí conquistó las tres ediciones siguientes.

Bonmatí, vigente ganadora, no figura entre las nominadas de esta edición debido a una lesión grave.

Premios a los mejores equipos y entrenadores

La ceremonia también reconocerá a los mejores equipos del año.

En la categoría masculina están nominados París Saint-Germain, Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt y Flamengo.

En la femenina compiten Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Lyon y América de México.

En el premio al mejor entrenador masculino destacan cuatro españoles: Luis de la Fuente, seleccionador de España; Luis Enrique, del París Saint-Germain; Mikel Arteta, del Arsenal, y Unai Emery, del Aston Villa. Completa la lista Vincent Kompany, del Bayern Múnich.

En la categoría femenina están nominados Pere Romeu, del Barcelona; Jonatan Giráldez, del Lyon; Andrée Jeglertz, del Manchester City; Elena Sadiku, del Celtic, y Nils Nielsen, de Japón.

Trofeo Yashin: los candidatos a mejor portero

En la categoría masculina, los nominados son:

David Raya (España, Arsenal).

(España, Arsenal). Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli).

(Senegal, Al-Ahli). Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa/Chelsea).

(Argentina, Aston Villa/Chelsea). Gregor Kobel (Suiza, Borussia Dortmund).

(Suiza, Borussia Dortmund). Joan García (España, Barcelona).

(España, Barcelona). Matvéi Safónov (Rusia, PSG).

(Rusia, PSG). Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid).

(Bélgica, Real Madrid). Unai Simón (España, Athletic Club).

(España, Athletic Club). Vozinha (Cabo Verde, Chaves/Colo-Colo).

(Cabo Verde, Chaves/Colo-Colo). Yassine Bounou (Marruecos, Al-Hilal).

En la categoría femenina figuran Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC), Ayaka Yamashita (Japón, Manchester City), Cata Coll (España, Barcelona), Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea) y Lorena (Brasil, Kansas City Current).

Los candidatos al premio al mejor jugador joven

El reconocimiento masculino al mejor futbolista joven tiene como nominados a:

Ayyoub Bouaddi (Marruecos, Lille/Manchester City).

(Marruecos, Lille/Manchester City). Ibrahim Maza (Argelia, Bayer Leverkusen).

(Argelia, Bayer Leverkusen). Johan Manzambi (Suiza, Friburgo/Aston Villa).

(Suiza, Friburgo/Aston Villa). Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina, Salzburgo/Juventus).

(Bosnia y Herzegovina, Salzburgo/Juventus). Lamine Yamal (España, Barcelona).

(España, Barcelona). Lennart Karl (Alemania, Bayern Múnich).

(Alemania, Bayern Múnich). Pau Cubarsí (España, Barcelona).

(España, Barcelona). Warren Zaïre-Emery (Francia, PSG).

(Francia, PSG). Yan Diomandé (Costa de Marfil, RB Leipzig/Real Madrid).

(Costa de Marfil, RB Leipzig/Real Madrid). Éli Junior Kroupi (Francia, Bournemouth).

En la categoría femenina, las candidatas son Clara Serrajordi (España, Barcelona), Felicia Schröder (Suecia, Häcken/Real Madrid), Lily Yohannes (Estados Unidos, OL Lyonnes), Veerle Buurman (Países Bajos, Chelsea) y Vicky López (España, Barcelona).

Con numerosos candidatos y sin un favorito indiscutible, la gala del Balón de Oro 2026 promete una elección abierta, en la que los títulos, el rendimiento individual y la influencia de cada futbolista serán determinantes para definir a los ganadores.