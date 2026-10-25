¿Quién ganará el Balón de Oro 2026? Este es el jugador con más méritos según la IA

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes en el London Palladium de Londres. Para determinar al favorito se consultaron tres modelos de inteligencia artificial que evaluaron rendimiento individual, títulos colectivos y actuación en el Mundial 2026.

Los cuatro principales candidatos son Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé y Rodri en lo que es una de las carreras más disputadas de los últimos años.

El impacto en el Mundial 2026 fue el factor más determinante del análisis. Los jugadores que brillaron en el torneo mundialista tienen una ventaja clara sobre quienes no pudieron acompañar sus cifras con títulos colectivos.

Lamine Yamal: el favorito según la IA

Dos de los tres modelos coinciden en señalar a Lamine Yamal como el favorito. El delantero del Barcelona acumuló 24 goles y 18 asistencias durante la temporada, ganó LaLiga y fue figura clave con España en la Eurocopa. Con menos protagonismo en el Mundial, pero se coronó campeón con su selección.

El jugador de la selección española Lamine Yamal durante la celebración de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. (PL/ EFE/Sergio Pérez).

La IA destaca que Yamal reúne los dos criterios más valorados: rendimiento individual excepcional y títulos colectivos de alto nivel. Su impacto en los momentos más importantes de la temporada lo convierte en el favorito claro del análisis.

Kane y Mbappé como principales amenazas

Kane llegó a 61 goles en 51 partidos con el Bayern pero la eliminación de Inglaterra antes de la final del Mundial contrasta con el impacto de Yamal con España en lo que la IA considera el factor decisivo entre ambos.

Mbappé terminó el Mundial como máximo goleador con 10 tantos y cerró la temporada con 42 goles con el Real Madrid, siendo máximo goleador de LaLiga y la Champions League. Su producción es extraordinaria pero la falta de títulos colectivos lo ubica por detrás de Yamal en el análisis.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra un gol del equipo durante el encuentro de Liga de Campeones. (PL /EFE / Juanjo Martín).

El factor Rodri

Rodri fue elegido Balón de Oro del Mundial y fue determinante en el título de España en lo que es su principal argumento. Sin embargo su temporada a nivel de clubes fue menos contundente que la de sus rivales.

El análisis final da a Yamal entre un 40 y un 45 por ciento de probabilidades de ganar el galardón este lunes. Kane, Mbappé y Rodri siguen siendo amenazas reales pero la IA tiene un veredicto claro.