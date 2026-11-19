El Barcelona afrontará un exigente calendario en la recta final del 2026, con nueve partidos en aproximadamente un mes. De estos encuentros, seis corresponderán a LaLiga EA Sports, dos a la Liga de Campeones y uno a la Copa del Rey.

El conjunto dirigido por Hansi Flick disputará cinco de estos compromisos como local, comenzando este domingo 22 de noviembre frente al Villarreal, a las 7 horas de Guatemala, en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga.

Durante noviembre, el Barcelona tendrá otros dos encuentros. El primero será ante el Sabah, en Bakú, Azerbaiyán, por la Liga de Campeones. Este desplazamiento representará el viaje más largo del equipo azulgrana en la competición europea, con casi 4 mil kilómetros de distancia en línea recta.

Posteriormente, el 29 de noviembre, el Barcelona visitará al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, a las 9.15 horas de Guatemala, para cerrar su actividad del mes.

Tres partidos en casa durante la primera semana de diciembre

El Barcelona comenzará diciembre con tres encuentros consecutivos como local en apenas siete días. El primero será el 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid, a las 14.30 horas de Guatemala, menos de un mes después de la victoria azulgrana por 2-1 en el estadio Metropolitano.

Para ese compromiso, Flick podría recuperar a Rodri, quien se encuentra en proceso de recuperación de una lesión muscular. Sin embargo, no podrá contar con el joven Xavi Espart, cuya reaparición se espera para finales del 2026 o principios del 2027, debido a un esguince de tobillo.

Tres días después, el 5 de diciembre, el Barcelona recibirá al Celta de Vigo, a las 14 horas de Guatemala, con el objetivo de consolidar su liderato en LaLiga.

El tercer encuentro de esa semana será uno de los más atractivos del calendario: Barcelona vs. Manchester City, el 8 de diciembre, a las 14 horas de Guatemala, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones. Será la primera vez en diez años que ambos equipos se enfrenten en el Spotify Camp Nou.

El Barcelona cerrará el año con LaLiga y la Copa del Rey

Después del compromiso europeo, el conjunto azulgrana visitará al Málaga en el estadio La Rosaleda, durante el fin de semana del 12 y 13 de diciembre.

Posteriormente, el 16 de diciembre, el Barcelona debutará en la Copa del Rey, en una ronda en la que también comenzarán su participación los otros tres equipos clasificados para la Supercopa de España.

Finalmente, el equipo de Hansi Flick cerrará su calendario del 2026 con el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga, cuando recibirá a la Real Sociedad en el Spotify Camp Nou, el 19 o 20 de diciembre.

Con nueve compromisos en poco más de cuatro semanas, el Barcelona afrontará un tramo decisivo de la temporada, en el que buscará mantener su posición en el campeonato español, avanzar en la Liga de Campeones y comenzar con buen resultado su participación en la Copa del Rey.