La Selección de España se mantiene en el primer lugar del Ranking Fifa, pese a perder su invicto de 43 partidos tras caer 3-2 frente a Inglaterra en la última jornada de la Liga de Naciones, disputada en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente, actual campeón del mundo y de Europa, continúa al frente de la clasificación con 2,004.48 puntos, aunque su ventaja sobre sus principales perseguidores se redujo después de perder 8.68 unidades por la derrota ante Inglaterra.

Argentina, que en su último compromiso goleó 7-0 a Costa Rica, ocupa el segundo puesto con 1,966.13 puntos. Francia aparece en la tercera posición, con 1,950.82, mientras que Inglaterra es cuarta, con 1,938.90.

Una de las principales novedades de la clasificación es el ascenso de Marruecos al quinto puesto, la mejor ubicación de su historia, con 1,809.37 puntos.

El conjunto africano supera a Portugal, que desciende al sexto lugar con 1,801.28 unidades, y a Brasil, que ahora ocupa la séptima posición con 1,800.91. Bélgica se mantiene octava, con 1,790.37 puntos, seguida de Países Bajos, con 1,774.06. Colombia completa los diez primeros lugares con 1,735.90 unidades, seguida de cerca por Alemania, que suma 1,730.22.

Guatemala desciende al puesto 97

En el caso de Centroamérica, Panamá es la selección mejor ubicada, al ocupar el puesto 45 con 1,481.68 puntos. Le siguen Costa Rica, en la posición 55, y Honduras, en la 68.

Por su parte, Guatemala aparece en el puesto 97 con 1,234.29 puntos, después de descender dos posiciones tras su eliminación frente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena, cayó con un marcador global de 7-3 ante los canadienses, resultado que puso fin a su participación en el torneo regional. El Salvador se ubica en el puesto 101, Nicaragua en el 132, República Dominicana en el 136, Puerto Rico en el 155 y Cuba en el 162.

México pierde tres posiciones

Entre las selecciones de Concacaf, México retrocede tres puestos y se sitúa en la posición 13, con 1,723.64 puntos. En Sudamérica, Uruguay se mantiene en el lugar 20, con 1,644.48 unidades, mientras que Ecuador ocupa la posición 24, con 1,593.34. Paraguay asciende al puesto 31, con 1,559.89 puntos.

Así queda el top 10 del Ranking Fifa

Posición Selección Puntos 1 España 2,004.48 2 Argentina 1,966.13 3 Francia 1,950.82 4 Inglaterra 1,938.90 5 Marruecos 1,809.37 6 Portugal 1,801.28 7 Brasil 1,800.91 8 Bélgica 1,790.37 9 Países Bajos 1,774.06 10 Colombia 1,735.90

La actualización de noviembre deja a España como líder mundial, mientras que Guatemala deberá buscar mejores resultados en sus próximos compromisos internacionales para recuperar las posiciones perdidas en el escalafón.